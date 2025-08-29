"Для найсміливіших із нас": як українці накрили "Стіл пам’яті" у день вшанування полеглих

29 серпня, у роковини Іловайської трагедії, Україна вшановує загиблих захисників і захисниць.

Традиційна акція "Стіл памʼяті", започаткована у 2023 році Благодійним фондом імені Іллі Грабара та Меморіалом героїв, відбулась у ресторанах, кав’ярнях, бібліотеках, університетах по всій країні.

Столи пам’яті з соняхами та свічками з’явилися також у десятках бригад ЗСУ.

Хто долучився до акції

Військові підрозділи

115-та окрема механізована бригада зарезервувала стіл для своїх полеглих побратимів і посестер.

"Схиляємо голову перед тими, хто віддав життя за нашу незалежність. Пам’ятаємо кожного й кожну, хто пішов "на щиті", – написали бійці.

23-тя окрема механізована бригада наголосила, що пам’ять про полеглих – це частина їхнього щоденного життя: "Ми пам’ятаємо тих, хто стояв поряд у бою, хто віддав найдорожче, аби ми могли тримати стрій".

Патронатна служба 93-ї ОМБр "Холодний Яр" також опублікувала світлини свого "Столу памʼяті", яким вшанувала загиблих побратимів і посестер.

22-га окрема механізована бригада також поставила "Стіл памʼяті" та поділилася фото в соцмережах.

"Стіл памʼяті" зробили і воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

"Ми знаємо, що ці хлопці ніколи не прийдуть і не сядуть за нього, але подумки всі вони – хто зупиняв величезні російські колони на Запоріжжі, йшов у штурми на добре укріплені ворожі посадки на Херсонщині, тримав оборону проти "вагнерівських" хвиль на Бахмуті – всі, хто поклав власне життя заради своїх рідних, своїх товаришів, своєї країни, – хоч і подумки, але поруч із нами… Назавжди!" – написали військові.

У 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша зазначили, що їхній стіл памʼяті символічно залишився для тих, "хто завжди був поруч у найважчі хвилини".

61-ша Степова бригада засервірувала одразу кілька столів пам’яті як символ того, що полеглі "назавжди залишаються у серцях".

Водночас бійці 28-ї бригади імені Лицарів Зимового Походу наголосили, що зарезервували "Стіл памʼяті" не в кафе, а у своїх бліндажах і будинках.

"Ми б хотіли хоча б ще раз сісти за стіл разом. У День памʼяті полеглих захисників України воїни 28-ї ОМБр доєднуються до акції "Стіл памʼяті". Та ми залишаємо місце для найкращих з нас не в кафе чи ресторанах, а в наших будинках і бліндажах.

Там, де раніше всі збирались й ділились довгоочікуваними "передачками" з дому. Там, де лунав щирий, хоч і трохи втомлений сміх. Там, де тепер тиша", – написали захисники.

45-та окрема артилерійська бригада закликала долучатися до акції і в цивільних закладах – сервірувати столи соняхами та свічками на честь загиблих.

43-тя артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила також поділилася фото свого "Столу памʼяті" та закликала українські бізнеси продовжувати традицію.

Оперативне командування "Південь" підкреслило: "Ніхто не має права забути їхню жертву. Ми повинні усвідомлювати ціну свободи".

Цьогоріч до акції долучилася і 3-тя окрема бригада зв’язку. Вони підкреслили, що пам’ять про загиблих – це нагадування про ціну свободи.

У 15-му армійському корпусі також зарезервували "Стіл памʼяті". Там зазначили: "Це нагадування про ціну свободи та жертовність наших воїнів".

Ще до акції приєдналися 117-та окрема важка механізована і 144-та окрема механізована бригади, окрема президентська бригада ім. Богдана Хмельницького та інші.

"Ми повинні пам’ятати та усвідомлювати ціну свободи, повинні бути готовими протистояти злу. Шана та вічна пам’ять кожному та кожній з них", – підкреслили у 144-й ОМБр.

Зрештою, долучилися Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, прикордонники окремого пропускного пункту "Київ", Закарпатський та Чернігівський ТЦК та СП тощо.

Цивільні

Заклади освіти

Кловський ліцей 77

Ліцей №181 Печерського району Києва долучився до акції й закликав: "Шануймо подвиг загиблих. Бережімо спогади про найкращих синів і доньок України".

Ліцей №167 міста Києва встановив стіл зі свічкою та соняхами.

Стіл памʼяті накрив і Соколівський опорний ліцей, і Кловський ліцей 77.

"Ми пам’ятаємо загиблих випускників Лебедєва Олега, Недолю Олексія, Лудвіка Кирила. Всією Кловською родиною приєднуємося до акції "Стіл пам’яті", – написали в останньому.

До акції також приєдналися університети.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка накрив стіл памʼяті та вписав у картки імена героїв Віртуального меморіалу полеглим шевченківцям.

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого зарезервував для полеглих випускників, викладачів і студентів місця у своєму навчальному театрі.

Бібліотеки

Бібліотека Нового Львова

Бібліотеки по всій Україні стали частиною "Столу пам’яті".

Наприклад, у Сумах бібліотека-філія №2 підготувала стіл на честь свого читача Руслана Андра, який загинув у боях за свободу України.

Відвідувачів запросили вписати імена інших полеглих Героїв та позивні тих, кого вони хочуть згадати.

"Герої не вмирають, вони живуть у наших серцях", – наголосили бібліотекарі.

Центральна публічна бібліотека Краматорська разом із філіями теж приєдналася до акції. У закладі наголосили, що це нова культура памʼяті, яка об’єднує людей навіть у прифронтових містах.

Серед інших учасників акції – Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого, бібліотека Нового Львова, Бібліотека для юнацтва міста Олександрія, Сумська обласна бібліотека для дітей, Львівська муніципальна бібліотека з 10 філіями та інші.

Музеї

Музей Києва Музей Києва Музей Києва

Вінницький обласний краєзнавчий музей присвятив "Стіл памʼяті" своєму колезі – співробітнику музею, головному сержанту Вадиму Церковному, який загинув на фронті.

У музеї наголосили, що їхній обов’язок – берегти не лише далеку історію, а й сучасну памʼять про тих, хто віддав життя за Україну.

У Києві Музей історії міста разом із усіма філіями також долучився до акції. Відвідувачів запросили вписувати імена усіх полеглих воїнів, яких вони знали особисто.

Музей української діаспори зарезервував стіл у памʼять про Маркіяна Паславського – американського українця, який загинув під Іловайськом у 2014 році.

Бізнеси

"Стіл памʼяті" поставили київські книгарня "Сенс", студія мозаїки "Цілісно", кафе Honey, Pink Freud, Coffee Records, Cafe Marko, Cafe Maria, Strichka, львівські "Республіка Саду" і SKVER, одеські Twins і "Татар Бунар", бучанський ресторан Divine Pizza, краматорський Racoon, вінницька книгарня "Герої", кафе "Сопрано" та багато інших.

Переглянути інші бізнеси, установи та заклади, які долучилися до акції "Стіл памʼяті", можна на цій мапі.