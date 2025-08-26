"Війна – це імена": до Дня пам’яті захисників в Україні проведуть національну акцію

У День пам’яті захисників (29 серпня) українців закликають доєднатися до загальнонаціональної акції з вшанування загиблих воїнів, піднявши погляд догори і поклавши руку на серце під час хвилини мовчання.

Бізнеси можуть долучитися до акції, вивівши на екрани імена полеглих військових.

Про це повідомили "УП. Життя" в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

"У хвилину мовчання країна зупиниться, щоб згадати кожного, хто віддав життя за свободу. "Що таке війна? Я відповім – імена", – писав поет-воїн Максим Кривцов, який сам став одним із цих імен.

Імена, що вписані в меморіальні плити, у назви вулиць і шкіл, у державні нагороди й книги пам’яті. Вони звучать у петиціях, списках полонених і зниклих безвісти, голосах родин і побратимів", – зауважили у відомстві.

РЕКЛАМА:

29 серпня о 9:00 українців закликають підняти голови догори, як соняшники, що тягнуться до сонця, покласти долоню на серце й подумки промовити імена знайомих захисників.

Крім того, долучитися до акції можна в соцмережах, опублікувавши згадку про загиблих захисників із підписом "Війна – це імена. 29.08. Згадай їх поіменно", а також гештегом #війнацеімена.

Бізнес закликають вивести на екрани імена полеглих військових. Їх можна обрати самостійно, або скористатися списком. Доступний також дизайн-шаблон, який спростить створення віжуалів.

"Цей простий, але важливий жест – наш з вами спосіб подякувати полеглим захисникам й підтримати родини полеглих. Доєднуйтесь до найбільшої акції колективної пам’яті 29 серпня", – закликають у міністерстві.

Нагадаємо, Верховна Рада встановила 28 липня Днем скорботи та вшанування пам’яті захисників і захисниць України, добровольців та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні.