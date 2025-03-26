Академічна, президентська і соціальна: яку стипендію може отримати студент та скільки платитимуть у 2025 році

Студентська стипендія може бути тимчасовою або постійною

Студенти, які навчаються на денній формі у вишах, коледжах та технікумах, можуть розраховувати на стипендію. Тимчасову або постійну виплату від держави призначають тим, хто має високі рейтингові бали, відповідний соціальний статус або особливі навчальні досягнення.

Який розмір стипендій у 2025 році, хто і як може отримати кошти, розповідає "УП. Життя".

Якими бувають види та розміри стипендій

Нині в Україні існує кілька видів стипендій для студентів різних закладів освіти.

Учні закладів професійно-технічної освіти можуть отримати:

звичайну академічну стипендію – 1250 грн на місяць;

стипендію від Кабінету Міністрів – 2500 грн на місяць;

президентську стипендію – 2750 грн на місяць;

соціальну стипендію для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до 18 років – 4794 грн на місяць;

соціальну стипендію для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 18 до 23 років – 4542 грн на місяць;

соціальну стипендію для інших категорій учнів – 450 грн на місяць.

Студенти закладів фахової передвищої освіти можуть розраховувати на:

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звичайну академічну стипендію – 1510 грн на місяць;

підвищену академічну стипендію – 2198 грн на місяць;

академічну стипендію для окремих спеціальностей – 1930 грн на місяць;

підвищену академічну стипендію для окремих спеціальностей – 2809 грн на місяць;

стипендію від Кабінету Міністрів – 3020 грн на місяць;

стипендію від Верховної Ради – 3320 грн на місяць;

президентську стипендію – 3320 грн на місяць;

соціальну стипендію для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до 18 років – 4794 грн на місяць;

соціальну стипендію для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 18 до 23 років – 4542 грн на місяць;

соціальну стипендію для інших категорій студентів – 890 грн на місяць.

Для студентів закладів вищої освіти існують такі види виплат:

звичайна академічна стипендія – 2000 грн на місяць;

підвищена академічна стипендія – 2910 грн на місяць;

академічна стипендія для окремих спеціальностей – 2550 грн на місяць;

підвищена академічна стипендія для окремих спеціальностей – 3711 грн на місяць;

стипендія від Кабінету Міністрів – 4000 грн на місяць;

стипендія від Верховної Ради – 4400 грн на місяць;

президентська стипендія – 4400 грн на місяць;

соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до 18 років – 4794 грн на місяць;

соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 18 до 23 років – 4542 грн на місяць;

соціальна стипендія для інших категорій студентів – 1180 грн на місяць.

Зазвичай кошти виплачують в останні дні кожного місяця (як під час навчального року, так і під час канікул). Якщо студент має право на кілька академічних стипендій, то нараховувати будуть лише одну – більшого розміру.

Хто може отримати академічну стипендію?

Претендентів на звичайну та підвищену академічні стипендії визначають за рейтинговими списками успішності. До них входять усі студенти закладу освіти, які навчаються на денній формі.

На перших місцях у списку студенти групи, які отримали найвищі рейтингові бали за результатами минулого навчального семестру. Вони можуть розраховувати на підвищену стипендію. Далі за списком йдуть ті, хто отримає звичайну.

Загалом виплати призначають максимум 40-45% бюджетників у групі. З них 15% студентів матимуть підвищену стипендію.

У першому семестрі першого курсу фінансову допомогу отримують ті, хто має найвищі бали за національний мультипредметний тест (НМТ) у групі.

Які спеціальності отримують окрему стипендію?

Для студентів спеціальностей, які найбільше цінує держава, встановили окремий вид стипендій. До таких належать:

Середня освіта (математика, біологія, фізика, хімія, інформатика);

Спеціальна освіта;

Біологія;

Науки про Землю;

Фізика та астрономія;

Прикладна фізика та наноматеріали;

Математика;

Прикладна механіка;

Матеріалознавство;

Галузеве машинобудування;

Авіаційна та ракетно-космічна техніка;

Суднобудування;

Металургія;

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

Енергетичне машинобудування;

Атомна енергетика;

Теплоенергетика;

Гідроенергетика;

Гірництво;

Нафтогазова інженерія та технології.

Таких стипендіатів обирають відповідно до рейтингового списку успішності за минулий навчальний семестр. Їх має бути 40-45% від усіх бюджетників у групі. Ті, хто отримали найвищі рейтингові бали, можуть розраховувати на підвищений розмір виплат (15% від усіх стипендіатів), а інші – на звичайний.

У першому семестрі першого курсу таку стипендію отримують студенти, які отримали найвищі бали з усієї групи на НМТ.

Окрему стипендію можуть отримати студенти, які навчаються за спеціальністю, вигідною державі IgorVetushko/depositphotos

Кому виплачують стипендії президента та Кабміну?

Стипендії президента України і Кабінету Міністрів отримують студенти, які мають найвищі навчальні досягнення. До прикладу, ті, хто перемогли у всеукраїнських або міжнародних конкурсах чи олімпіадах, отримали максимальні бали на НМТ, особливо відзначилися під час навчання у виші чи коледжі.

Кандидатів на президентську і стипендію КМУ висувають вчені або педагогічні ради закладів освіти, де навчаються такі студенти. Якщо йдеться про 200-бальників НМТ, то їхній список формує Міністерство освіти і науки.

Хто може податися на соціальну стипендію?

Є кілька видів соціальних стипендій: для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та для всіх інших категорій.

Діти-сироти до 18 років мають право на щомісячну виплату в розмірі 4794 грн. Студенти, які залишилися без батьків, віком від 18 до 23 років отримують стипендію 4542 грн на місяць.

Для представників інших категорій розмір виплат залежить від закладу освіти, де вони навчаються (виш, коледж чи профтех). До таких студентів належать:

діти з багатодітних малозабезпечених сімей;

діти з інвалідністю або діти осіб з інвалідністю I-III групи;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;

діти учасників бойових дій ;

діти постраждалих учасників Революції Гідності;

діти, які живуть у населених пунктах на лінії зіткнення;

діти з малозабезпечених сімей.

На соціальну стипендію можуть розраховувати студенти, які не мають академічної заборгованості, тобто закінчили семестр без "незарахів".

Претендентів на такий вид виплат не визначають автоматично, тому для отримання стипендії доведеться звернутися до деканату свого факультету. Там підкажуть, які документи потрібно принести для оформлення допомоги.

Здебільшого студентів просять написати заяву на ім'я ректора та додати до неї документи, які підтверджують право на соціальну стипендію. Ними можуть бути посвідчення дитини з багатодітної сім'ї, посвідчення учасника бойових дій (УБД) батьків, рішення суду про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, довідка ВПО.

Студентам, які мають право одразу на академічну і соціальну стипендії, будуть виплачувати лише одну з них. Вибір, яку саме отримувати, залишається за стипендіатом.

Ця вимога не стосується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За законом, вони можуть претендувати одночасно на академічну та соціальну стипендії.

Чи можна втратити стипендію і як її повернути

Список стипендіатів переглядають після закінчення кожного навчального семестру. Якщо рейтинг студента знизився, його ім'я не внесли до списків претендентів на президентську стипендію або в нього змінився соціальний статус, який був підставою для отримання виплат, він втрачає стипендію.

Однак фінансове забезпечення можна повернути наступного семестру, якщо право на нього з'явиться знову.