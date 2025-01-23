Чи справді студентів та викладачів позбавлятимуть відстрочки на канікулах? Пояснюють МОУ та МОН

Для студентів, аспірантів та викладачів змінили терміни відстрочки. Перші та другі можуть отримати її одразу на один семестр. Педагоги вишів відтепер матимуть відтермінування упродовж навчального року.

Утім, нововведення викликало колізію – студенти та викладачі могли б залишитися без відстрочки влітку.

На це звернув увагу народний депутат Роман Грищук на своїй сторінці у Facebook.

"Ці два абзаци викликають занепокоєння і в освітян, і в мене особисто. Вони суперечать закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку і можуть викликати дуже неоднозначне трактування. За цією постановою відстрочка надається до кінця навчального року, тобто травень-червень. Що тоді з викладачами і студентами в літні місяці?" – пише нардеп Грищук.

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Невдовзі міністр освіти і науки Оксен Лісовий, а також Міноборони відреагували на ситуацію та пояснили, що хвилювання марні.

Далі розбираємо детальніше, що трапилося.

Зміни в отриманні відстрочки для студентів, аспірантів, викладачів та суперечності в законодавстві

За новою постановою Кабміну, відстрочка від мобілізації для студентів та аспірантів діятиме протягом семестру, але не довше шести місяців. Наукові та педагогічні працівники зможуть уникнути призову до кінця навчального року, якщо їхній договір із закладом освіти не припинить бути дійсним раніше.

Водночас за законом "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", який продовжує діяти, студентам надають відстрочку до кінця всього їхнього навчання, каже адвокат Андрій Новак. Однак не довше за термін проведення мобілізації, тому раніше здобувачі освіти мусили продовжувати відтермінування кожні три місяці.

Зазначимо, що йдеться лише про студентів та аспірантів віком від 25 років. Призовникам молодшого віку не потрібно оформлювати відстрочку взагалі, адже їх не мають права мобілізувати.

За словами юриста, закон про мобілізацію передбачає, що викладачі зберігають звільнення від призову доки не закінчиться дія їхнього договору з вишем. При цьому дотепер вони також мусили продовжувати відтермінування кожні 90 днів воєнного стану.

У новій постанові уряду виникла колізія, за якою відстрочка освітян мала б "припинитися" на канікулах. Причина – Кабмін не встановлює чіткої тривалості навчального року та семестрів, упродовж яких діятиме відтермінування. Здебільшого кожен ЗВО ухвалює таке рішення самостійно.

Тож було незрозуміло, як ТЦК перевірятиме дійсність відстрочки студентів, аспірантів та викладачів.

У документі залишається ще одне неузгодження. До категорії людей, які можуть уникнути мобілізації упродовж навчального року, належать працівники наукових установ, говорить Андрій Новак.

"У наукових працівників взагалі немає такого поняття, як навчальний рік. Установи, які займаються дослідженнями, працюють повноцінно", – зазначає адвокат.

Задля безпеки під час перевірки представниками ТЦК фахівець радить освітянам та науковцям мати при собі документ про попередню відстрочку, студентський, витяг з ЄДЕБО або довідку з місця роботи. Наразі це найбільш надійний варіант, як можна довести своє право на відтермінування.

Реакція Міносвіти та Міноборони

На нову постанову відреагував Міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Він наголосив, що мобілізації освітян не буде, а всі суперечності у законодавстві невдовзі виправлять.

"Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не передбачається. Будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання, будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію", – написав Лісовий.

У Міноборони пояснили, що після нововведень студенти, аспіранти та викладачі не втратять свою відстрочку. Її, як і раніше, можна буде продовжувати після закінчення терміну, однак тепер це доведеться робити не так часто.

"Канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку. Зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на працівників ТЦК та СП, які раніше мусили обробляти величезну кількість документів кожні три місяці", – зазначили у МОУ.

Тепер для студентів та викладачів мають встановити більш чіткі терміни відстрочки – її надаватимуть на семестр – 6 місяців і навчальний рік – з 1 вересня по 31 серпня відповідно.

"Студенти професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти отримають відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців (вересень-лютий і березень-серпень). Раніше цей термін складав три місяці. Викладачі матимуть відстрочку до завершення навчального року, який триває з 1 вересня по 31 серпня (якщо інше не встановлено Положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу)", – пояснюють у Міноборони.