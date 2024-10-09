"У деканаті порадили чекати і сподіватися". Як студенту отримати пільги на навчання, якщо один з батьків – учасник бойових дій

Посвідчення учасника бойових дій (УБД) дозволяє військовим та їхнім родинам отримати низку пільг. Зокрема діти військовослужбовців можуть претендувати на допомогу з навчанням.

За законом, вони мають право потрапити на бюджетне місце в університеті, отримувати соціальну стипендію, безкоштовно жити в гуртожитку. Та пільги дають не всім. Іноді через рішення університету, в іншому випадку – через умови законодавства.

У тому, які пільги на навчання можуть отримати діти УБД, і як діяти, коли це не вдається зробити, "УП. Життя" допомогли розібратися юристка адвокатського об'єднання Just Lawyers Марія Логвінова та юристка компанії Moris Соломія Йосипенко.

Які пільги на навчання можуть отримати діти військових

Для дітей учасників бойових дій передбачені такі пільги:

повна оплата навчання коштом держави або місцевих бюджетів;

довгострокові кредити на оплату навчання за контрактом;

переведення на бюджетне місце в університеті чи коледжі;

соціальна стипендія;

безкоштовні підручники;

безкоштовне проживання в гуртожитку або знижки на його оплату.

На підтримку від держави можуть розраховувати діти військових, які навчаються в державних та комунальних університетах чи коледжах за денною формою.

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При вступі в університет дитина військовослужбовця має право скористатися квотою. Квота – це певна кількість бюджетних місць, на які приймають абітурієнтів пільгових категорій.

Крім того, студента можуть перевести на бюджет вже під час навчання на контракті, розповідає юристка Соломія Йосипенко. Можливістю вдасться скористатися, якщо батько чи мати студента отримали посвідчення УБД. До прикладу, через рік чи два після вступу дитини.

"Квота дозволяє вступити на бюджетні місця або отримати додаткові бали до конкурсного результату. Однак чинне законодавство України не обмежує право студентів на пільги незалежно від моменту набуття їхніми батьками статусу учасників бойових дій. Тобто, якщо один із батьків студента отримав статус УБД вже після початку навчання дитини, то вона зберігає право на пільги", – говорить юристка.

Розраховувати на безкоштовне навчання в закладі освіти дітям військових можна тоді, коли є вільні державні місця. Тобто, якщо їх ще не зайняли інші пільговики і бюджет погодить Міністерство освіти. В іншому випадку університет має право відмовити студенту.

Студента-пільговика можуть перевести на бюджет за наявності вакантного місця AndreyPopov/depositphotos

Чому у пільгах відмовляють?

Максим Мазилюк навчається на третьому курсі Національного університету "Острозька академія". Його тато став військовим-добровольцем минулого року і під час служби отримав поранення, тому хлопець вирішив спробувати скористатися пільгою.

Максим розповідає, для того, щоб претендувати на бюджет, в деканаті інституту порадили зібрати пакет документів, серед яких посвідчення УБД батька. Чоловік зміг отримати його лише через 7 місяців після поранення, тож тоді Максим одразу подав заяву із документом.

Однак у юридичному відділі дізнався, Міністерство освіти відмовило у безкоштовному навчанні, бо для хлопця бракує державного пільгового місця. У деканаті порадили чекати і сподіватися, що воно звільниться.

"Мені не повідомили, що можуть відмовити, а я вже морально налаштувався. Тоді ще планував перейти на індивідуальний план і не міг цього зробити поки не оплатив навчання. Тут працює система, коли бюджетне місце має звільнитися саме на твоєму курсі. Якщо, наприклад, від нього відмовиться хтось із другокурсників, я туди не потраплю.

Тато звернувся до адвокатів, і вони порадили просити оплату за навчання у селищній раді. Зараз ми досі цим займаємося, і поки не знаю, чи вдасться", – ділиться студент.

За законом, діти УБД, які вчаться на контракті, можуть отримати фінансування від міської, селищної чи сільської ради. Утім, кошти надають у довгостроковий кредит, тому згодом їх доведеться повернути. Така допомога може покрити лише частину суми контракту.

Пільговики можуть отримати кредит на оплату навчання від місцевих рад AndreyPopov/depositphotos

Батько студентки-четвертокурсниці одного з українських вишів, яка попросила залишитися анонімною, пішов служити у військо у перші дні повномасштабного вторгнення. Коли він нарешті зміг отримати посвідчення УБД, дівчина звернулася до деканату за пільгами. Там їй порадили подати документи до юридичного відділу університету.

Студентка розповідає, що її заяву прийняли, але ні бюджетне місце, ні соціальну стипендію так і не надали. Каже, що тоді хотіла почути від закладу освіти причину відмови.

"Я принесла всю необхідну інформацію, писала листи із питаннями про етапи розгляду. Мені важливо було почути чітку відповідь. Та у бухгалтерії сказали: як все буде – дамо знати. От тільки впродовж усього 3 курсу ні пільг, ні стипендії, ніяких повідомлень більше не було. Не до кінця навіть пояснили, в якому порядку мало відбуватися зарахування. Сказали лише, що кількість бюджетних місць залежить від Міністерства.

Вже опісля дізналася, що на вакантне місце перевели одногрупницю. Можливо тоді мені на руку не зіграло те, що я подала пізно. А соціальна стипендія може бути лише за умови наявності бюджету. Тоді можна буде вирішувати, яку отримувати – академічну чи соціальну", – говорить дівчина.

Дитина військового справді може розраховувати на соціальну стипендію лише, коли зарахована на бюджет, і не має боргів з навчальних предметів. На відміну від бюджетного місця, стипендію не зможуть призначити посеред навчального семестру, каже адвокатка Марія Логвінова. Виплати зазвичай розраховують укінці півріччя, тому доведеться зачекати на них.

"Стипендію не можна отримати прямо посеред навчання. Питання розподілу стипендіального фонду комісія вирішує перед початком семестру. Якщо ви не маєте її зараз, у листопаді щось змінити не вдасться. Це – гроші, квартали, звіти", – каже адвокатка.

При цьому пільгове безкоштовне місце в гуртожитках ЗВО можна отримати будь-коли. Усе залежить від того, чи є там вільні кімнати.

"З гуртожитками трішки простіше, це – справа більш ручного регулювання. Кожен гуртожиток має, умовно, дві-три кімнати резервного запасу для таких ситуацій. І можна не з таким довгим періодом у часі чекати на отримання", – додає експертка.

Усі пільги будуть діяти поки дитина УБД не закінчить навчальний заклад, але лише до моменту, коли їй виповниться 23 роки.

Пільги на навчання будуть діяти, поки дитина УБД не досягне 23 років Elnur_/depositphotos

Як податися на пільги і які документи потрібні

Для того, щоб отримати пільгу, потрібно подати заяву на ім'я керівника закладу освіти. Її можна складати у довільній формі, втім, у заяву потрібно вписати вид бажаної допомоги і додати завірені копії документів, які підтверджують право на неї. Якщо студент – неповнолітній, заяву мають подати батьки або законний представник. За законом, рішення про пільги приймає керівник навчального закладу.

До заяви потрібно додати такі документи:

для дітей учасників бойових дій – посвідчення УБД батька або матері;

для дітей загиблих військових – посвідчення сім'ї загиблого (його видають органи соцзахисту за місцем реєстрації);

для дітей ветеранів (тих, хто отримав інвалідність через участь у бойових діях) – посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

свідоцтво про народження дитини (для того, щоб підтвердити родинні зв'язки).

"У першу чергу з цим питанням треба звертатися до декана. Або ж до його заступників з організації навчального процесу чи виховної роботи. Це локально визначає кожен структурний підрозділ університету. І далі вже механізм запускається на рівні ректорату, щоб отримати підписи ректора чи уповноваженого проректора. Підключається також бухгалтерія, фінансовий відділ", – розповідає Марія Логвінова.

Якщо батько чи мати студента – військові, але ще не мають посвідчення УБД, то до заяви варто додати довідку про безпосередню участь у бойових діях. Її вони можуть отримати у командира військової частини, де служать. Юристка Соломія Йосипенко зазначає, що такої довідки вистачить для того, щоб претендувати на пільги.

Якщо батьки ще не отримали посвідчення УБД до заяви можна додати довідку про участь у бойових діях Bumble-Dee/depositphotos

Що робити, якщо у пільгах відмовили

Якщо студент приніс документи, які підтверджують, що його батько чи мати – учасник або учасниця бойових дій, університет не може без чіткої причини відмовити у підтримці, говорить Соломія Йосипенко. У зворотному випадку юристка радить просити про допомогу у Міністерства освіти та науки або подати скаргу освітньому омбудсмену. Або ж зателефонувати на гарячу лінію Безоплатної юридичної допомоги.

Якщо університет відмовив у пільгах без причини, можна звернутися до МОН Скриншот сайту МОН

Водночас Марія Логвінова наголошує, перед тим, як звертатися до держави, слід запитати про причини відмови в самого університету. Спочатку варто звернутися до бухгалтерії університету чи деканату факультету. Якщо там не відповіли, слід написати листа на електронну скриньку ректорату, зателефонувати туди або піти на прийом до ректора.

У випадку, коли такі кроки не спрацювали, студента ігнорують, не пояснюють рішення або причини відмови – незаконні, варто переходити на загальнодержавний рівень.

Заклад освіти має право відмовити у пільгах, якщо станом на момент звернення:

немає державних місць чи вільних кімнат у гуртожитках для пільгових категорій;

у студента немає всіх документів, які потрібно додати до заяви (посвідчення УБД чи довідки про участь у бойових діях);

студент не переведений на бюджет і має заборгованість з навчальних предметів (для тих, хто претендує на соціальну стипендію).

"Просто сказати ні – це не варіант. Заява подається письмово, тому й письмово мають надати відповідь з причинами відмови. Якщо ми отримуємо її з посиланням на норми закону, треба їх перевірити.

Спочатку варто звертатися з запитами через електронні скриньки. Не потрібно перескакувати одразу на урядові гарячі лінії, тому що можуть бути якісь суб'єктивні чи об'єктивні моменти на університетському рівні. Наприклад, якщо немає кімнати в гуртожитку, але обіцяють знайти її за місяць чи два", – каже юристка.

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