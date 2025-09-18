"Я сказала подрузі: "Лови!": у Чернігові жінка народила дитину під під’їздом, бо не встигла до лікарні

У Чернігові жінка народила дитину під під’їздом будинку. Вона не встигла сісти в машину, щоб доїхати до лікарні, бо малюк почав виходити.

Пологи приймала подруга породіллі, розповідає "Суспільне Чернігів".

До Юлії Пуць із Чернігова за два тижні до очікуваної дати пологів приїхала її вагітна подруга Любов Кікало з Ічні. Жінка оселилася у неї та очікувала народження дитини.

Пологи почалися раніше наміченого терміну. 13 вересня о 4:30 ранку Любов почала народжувати.

"Я прокинулася десь о 1:30, у мене заболів живіт. Походила, сходила в туалет – наче все добре, лягла спати. Прокинулася, почала будити Юлю. Розумію, що почалися перейми – не з інтервалом у пів години, як потрібно, а дуже швидко і регулярно", – пригадує жінка.

РЕКЛАМА:

Ще в ліфті вона відчула, що почала народжувати. Поки Любов дійшла до машини, у неї вже була четверта потуга. Сісти в авто вона не змогла – дитина почала виходити.

"Я сказала Юлі: "Лови!" І ми зловили Сашка", – кажуть подруги.

На вулиці було ще темно, а температура повітря сягала лише +12°C. Юлія розповідає, коли подруга почала народжувати, вона одразу подзвонила у "швидку". Однак часу не було.

Любов із подругою Юлією Пуць Суспільне Чернігів

"Заявку прийняли, але ми розуміємо, що все – вже не встигаємо. І що робити? Я стаю на коліна і розумію, що народжується дитина. Я ловлю спинку, ручку… І рахую про себе: одна ручка, друга ручка, ніжка одна, ніжка друга… Де голова?

А в мене такий вибух адреналіну – ви просто цього не розумієте, це треба побути в цій шкурі. Я думаю: "Де голова?" І тут мені приходить усвідомлення, що голова народжується першою. Потім з іншого боку дивлюся – Люба тримає голову", – описує ранок 13 вересня Юлія.

Після народження малюка жінки з нетерпінням очікували на його перший крик.

"І тут малюк кричить, і ми розуміємо, що все… Ми в ступорі… Я не розумію, як я цю дитину приймала. Хоч би нічого не зламала, не вивихнула… Це дуже страшно.

Потім десь наче з іншого світу долинає голос чоловіка: "Вдягайте його!" +12°C на вулиці. Ми бігом шукати, у що закутати – знайшли ковдрочку", – розповідає Юлія.

Любов дуже хвилювалася, щоб із дитиною було все гаразд. Незабаром їх із немовлям "швидка" відвезла до пологового будинку.

Новонароджений Сашко Суспільне Чернігів

Як зазначила завідувачка акушерського обсерваційного відділення Юлія Черкас, загрози життю Любові та її дитині не було.

"Відбулися фізіологічні пологи, просто за межами медичного закладу", – сказала вона.

За словами лікарки, стрімкі пологи зазвичай відбуваються у жінок, які народжують не вперше. Для Любові – це друга дитина.

"За 2024 рік до нас поступило всього шестеро таких жінок. У цьому році вже є дев'ятеро. 80% – це необстежені жінки, на жаль. Тобто ті, що не перебували на обліку щодо вагітності та не знають, в якому стані їхні пологові шляхи. Але в цьому випадку все добре, жінка спостерігалася, була на обліку", – зауважила Юлія Черкас.

Наразі Любов із малюком вже вдома. Хлопчика назвали Олександром, на честь дідуся.

"Раз він так народився, значить, буде сильним, гарним хлопчиком", – підсумовує Любов.