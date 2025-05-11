"Тепер у нас майже команда": історія родини з прифронтового Запоріжжя, у якої народилася трійня

Хлопчики вже отримали свої імена: Дмитро, Олександр і Євген

У Запоріжжі народилась перша трійня з початку повномасштабного вторгнення.

Троє хлопчиків з’явились на світ з різницею в одну хвилину, повідомляє Суспільне.

Батьками трійні стали Анастасія та Сергій Швеці. Анастасії – 42 роки і вона вже має двох доньок. Одна з них народилася чотири роки тому завдяки ЕКЗ – екстракорпоральному заплідненню.

Минулоріч разом з чоловіком жінка знову наважилась на третю дитину, щоб "доньці не було сумно". Для цього вирішили знову пройти процедуру штучного запліднення.

"Підсадили нам два ембріони, але доля так вирішила, що отримали ми трьох хлопчиків. Трійню ми не очікували. Потім дізналися, що це три хлопчики. Тепер майже команда", – розповіла жінка.

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"Народився спочатку Дмитро, найбільший. Був в окремій плаценті. Вони свій характер показали ще в утробі. Євген – найвимогливіший, Дмитро – найспокійніший", – поділилась Анастасія Швець.

Вага новонароджених хлопчиків – 2400, 2205 та 1970 грамів. Вони одразу почали самостійно дихати. Після народження немовлята перебували у реанімації на підтримуючій терапії.

Наступного тижня жінку та її трьох синів планують виписати з лікарні. Анастасія каже, що викликів щодо догляду за немовлятами не боїться, бо допомагати їй будуть чоловік та мама.

Трійня родини Швеців – перша у Запоріжжі за часи повномасштабного вторгнення. За цей час народжуваність у місті знизилась майже на 40%.

"Із початку війни було народжено 3500 дітей у нашому лікувальному закладі. За 2024 рік – це 1200. У цьому році, коли пройшло ще чотири місяці, це десь приблизно 400-500 пологів", – розповіла директорка Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Ірина Кулєш.

Нагадаємо, ми розповідали про те, що таке штучне запліднення, як воно відбувається та скільки коштує.