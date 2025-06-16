Авіакатастрофа в Індії: студенти-медики, на кампус яких впав літак, допомагали рятувати постраждалих

Літак Air India, який розбився 12 червня на заході Індії, впав на кампус медичного коледжу. Студенти та інтерни, яким вдалося вціліти, одразу кинулися рятувати поранених.

Очевидці розповідають, що падіння літака було схожим на землетрус, повідомляє Associated Press.

Лікар-стажер Навін Чаудхарі тільки-но почав їсти, як раптом почув гучний вибух. Він обернувся і побачив, що вогонь охопив їдальню, де він та його колеги зібралися на обід.

Коли Навін помітив, що до нього наближається полум’я, він кинувся до вікна і вистрибнув. Лікар побачив хвостовий конус літака, який звисав з будівлі, і вирішив діяти.

Навін кинувся до відділення інтенсивної терапії, куди на ношах привозили поранених, більшість з яких мали опіки.

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"Я відчував, що як лікар можу врятувати чиєсь життя. Я був у безпеці, тому подумав, що повинен зробити все, що в моїх силах", – розповів він.

За словами студента старших курсів медичного факультету Акшая Зали, аварія відчувалася як землетрус.

"Я майже нічого не бачив, бо все було затягнуте густим димом і пилом. Я ледве міг дихати", – зазначив він.

Спершу Акшай кинувся у безпечне місце, щоб очистити та перев'язати рану на лівій нозі. Потім студент приєднався до своїх колег, щоб допомагати пораненим.

Зараз інтерни, яким вдалося вижили в авіакатастрофі, працюють над ідентифікацією жертв за допомогою тестів ДНК. Влада вже передала останки 47 загиблих, тіла ще 92-х чекають на цей процес.

Деканка коледжу Мінакші Парікх сказала, що лікарі, які витягли своїх колег з-під уламків, того ж дня повернулися до виконання своїх обов'язків.

"Така вже людська природа, чи не так? Коли наші близькі травмовані, нашою першою реакцією є бажання допомогти їм. Тому перше, що зробили лікарі, яким вдалося врятуватися, – повернулися назад і витягли своїх колег, які були заблоковані всередині. Інакше вони могли б не вижити, бо рятувальники прибувають не відразу", – зауважила вона.

Внаслідок падіння літака загинуло щонайменше 270 людей. 241 з них – пасажири, 29 – ті, що перебували на землі, зокрема п'ять студентів-медиків.

Багато хто вважає, що кількість загиблих була б більшою, якби не втручання інтернів і студентів, які вибігли з охопленого полум’ям кампусу і кинулися рятувати своїх колег.