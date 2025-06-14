Летіли на сімейне свято, вперше побачити онука чи почати нове життя: історії загиблих в авіатрощі в Індії

12 червня на заході Індії розбився літак Air India, який прямував до Лондона. Внаслідок авіатрощі загинули майже всі 242 пасажири на борту, крім одного громадянина Великої Британії, який перебуває в лікарні.

Крім пасажирів літака та членів екіпажу, через катастрофу загинули ще десятки місцевих, які в момент падіння літака перебували на землі. Серед них були студенти медичного коледжу, в гуртожиток якого врізався літак.

Тіла померлих зазнали сильних ушкоджень. За більше ніж добу після трагедії фахівцям вдалося ідентифікувати менш як 10 людей. Їхні тіла передали родинам.

За даними авіакомпанії, на борту літака, що впав менше ніж за хвилину після зльоту, перебували 169 громадян Індії, 53 британці, семеро громадян Португалії та один канадець.

Місцева влада, рідні та колеги підтвердили смерті деяких загиблих у катастрофі. "УП. Життя" зібрала інформацію про них на основі матеріалів BBC, Sky News та New York Times.

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Аржун Патолія, який виконував останню волю своєї дружини

37-річний чоловік приїхав до Індії, щоб виконати останнє бажання своєї дружини Бхарті, яка померла від раку. Він повертався додому до двох своїх доньок після того, як розвіяв прах їхньої матері в її рідному місті Гуджарат.

"Усього за 18 днів дві сестри чотирьох та восьми років втратили обох своїх батьків", – йдеться на платформі GoFundMe, на якій організували збір коштів для дівчат.

Колишній головний міністр одного зі штатів Індії

Під час авіакатастрофи загинув Віджай Рупані, який раніше працював головним міністром штату Гуджарат з 2016 по 2021 рік та був членом провідної партії.

Медсестра Гопакумаран Наїр

В авіатрощі загинула 40-річна медсестра та мати двох дітей Реджіта Гопакумаран Наїр. Нещодавно жінка звільнилася з лікарні королеви Олександри в Портсмуті (Велика Британія), аби повернутися в Індію.

Фото: Malayali Association of Portsmouth

Вдома Реджіта мала жити зі своїми двома дітьми віком 12 та 15 років, а також матір’ю старшого віку. Жінка приїздила в Індію для того, щоб влаштуватися на роботу.

Родина загиблої розповіла, що Реджіта навіть призначила дату новосілля у своєму новому житлі в Індії.

Сестри Дхір та Гір Баксі

Дхір та Гір Баксі, віком трохи за 20 років, поверталися додому в Лондон рейсом, який зазнав трагічного руйнування. В Індію вони навідувалися, аби зробити сюрприз своїй бабусі на день народження.

Фото: з архіву родини

Їхні рідні розповіли інформаційному агентству PA, що дівчата мали "дивовижну ауру" і хотіли мандрувати по всьому світу.

Гір працювала менеджеркою з постачання продукції, а Дір навчалася в школі мистецтв та дизайну Parson Paris.

Подружжя та їхня чотирирічна донька

Голова мусульманської громади Глостера (Велика Британія) розповів, що в авіатрощі в Індії загинув Акіл Нанабава з дружиною Ханною Вораджі та чотирирічною донькою.

Загиблий чоловік керував рекрутинговою компанією, а його дружина працювала волонтеркою в місцевій ісламській школі та очолювала організацію, що пропагує розуміння ісламу.

Фото: з архіву родини

Родину знайомі описали як "широко обожнювану та глибоко шановану".

"Її посмішка (загиблої доньки подружжя – ред.) освітлювала кімнату і нагадувала промені Сонця. Вона була саме такою, якою її хотіли бачити батьки, від яких вона перейняла багато позитивних якостей", – розповіли в школі, в якій навчалася дівчинка.

Маріам та Джавед Алі Сайєд та їхні двоє дітей

Подружжя з двома дітьми віком п’яти та чотирьох років поверталося з в Індії в Лондон після короткої відпустки. Маріам протягом десяти років працювала в одному з найбільших універмагів в Лондоні, а її чоловік – у місцевому готелі.

Джавед Алі приїхав до країни, щоб побути поруч зі своєю матір’ю, яка пережила операцію на серці.

"Він наполегливо навчався, працював і досяг успіху в Лондоні. Він тільки почав будувати своє життя", – розповів дядько загиблого Рафік Абдул Азіз Ахмед.

Брат чоловіка, якому єдиному вдалося вижити

Аджай Рамеш сидів не поруч із братом — 40-річним Вішвашкумаром – єдиним пасажиром літака, що вцілів після трощі.

За словами їхнього двоюрідного брата, поранений Вішвашкумар після авіакатастрофи зателефонував рідним, щоб сказати, що з ним "усе добре". Тоді чоловік зізнався, що не знає, де перебуває його брат.

Бортпровідниця Сінгсон

Через падіння літака загинула одна з членів екіпажу Сінгсон, яка працювала бортпровідницею. Її брат розповів, що дівчина була "єдиною годувальницею" у своїй родині.

Рентгенолог та його родина

На борту літака, який зазнав трощі, перебував також рентгенолог Пратік Джоші разом зі своєю дружиною докторкою Комі В’яс та трьома дітьми віком від п’яти до восьми років. Лікар працював у Королівській лікарні Дербі (Велика Британія) з 2021 року.

Фото: з архіву родини

Колега Джоші доктор Раджив Сінгх описав його як "чудову людину, друга, чоловіка та батька, а також виняткового рентгенолога, якого дуже шанували у своїй галузі".

"Важко змиритися з тим, що людина з такою пристрастю до життя та її прекрасна молода сім’я загинули так", – сказав колега загиблого лікаря.

Пара з Великої Британії

Подружжя Фіонгала та Джеймі Грінлоу-Міка керували центром духовного здоров’я в Лондоні. Напередодні трагедії вони опублікували в соцмережі відео, де розповіли, що готуються сісти на рейс в аеропорту Індії.

На ролику вони жартують та сміються, обговорюючи поїздку, яка мала завершитися поверненням у Велику Британію.

Фото: @wellnessfoundry/Instagram

Подружжя, яке їхало в Лондон побачити новонародженого онука

63-річний Бггогілал Пармар та його 60-річна дружина Гансабен вирушили на літаку до Лондона напередодні народження первістка їхнього сина. Подружжя провело останні кілька тижнів до цього, купуючи одяг та подарунки, які взяли в дорогу.

Тепер їхній син прямує в Індію, аби забрати тіла батьків для обряду поховання.

Сімʼя, що продавала чай на місці трощі

Серед постраждалих в аварії були 14-річний Акад Сурадж Бгай Патні та його мати Сітабен, які заробляли на життя продажем чаю в кіоску поблизу місця, де розбився літак. Підліток не вижив, а його мати проходить лікування від опіків.

Раніше ми розповідали про студентку Бхумі Чаухан, яка через затори на дорогах спізнилася на 10 хвилин на рейс Air India до Лондона, який став смертельним для більшості людей на борту.