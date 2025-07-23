Скандальний закон 12414: студентка КНУ оголосила бойкот викладачам-нардепам, які голосували "за"

Студентка Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби КНУ ім. Шевченка Оксана Паращак публічно виступила проти двох викладачів-нардепів, які підтримали обмеження незалежності антикорупційних органів.

Серед депутатів, які проголосували за скандальний законопроєкт #12414 про обмеження повноважень НАБУ і САП, є педагоги Любов Шпак та Леся Забуранна, повідомила студентка на Facebook.

Нардепи, які проголосували за законопроєкт #12414 Рух ЧЕСНО

"Запроданки, які підтримали фактичне знищення незалежності НАБУ і САП і повертають Україну в часи Януковича, "викладають" студентам – майбутнім держуправлінцям.

Я категорично відмовляюся від занять Забуранної і Шпак і ВИМАГАЮ не нав'язувати мені їх у розклад у наступному семестрі", – написала Оксана.

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Оксана Паращак закликала студентів виступати проти появи Шпак і Забуранної у розкладі, а також бойкотувати їхніх помічників.

"Закликаю студентів не дати промивати мізки тим, хто нищить антикорупційну систему. Якщо ви себе, звісно, хоч трохи поважаєте", – додала Оксана.

Скріншот зі сторінки Оксани Паращак

Нагадаємо, 22 липня Рада проголосувала за скандальний законопроєкт #12414, що обмежує незалежність антикорупційних органів (НАБУ і САП), а Володимир Зеленський підписав його попри звернення активістів, "занепокоєння" Євросоюзу і масові протести у Києві, Львові Дніпрі та Одесі.

Детальніше про початок ліквідації незалежності антикорупційної системи читайте у матеріалі: "Останній генпрокурор з такою кількістю повноважень – це Пшонка. Як в питанні боротьби з корупцією Україну повертають до часів Януковича".

Довідково: Оксана Паращак – військова журналістка у Нацгвардії, випускниця бакалаврської програми Навчально-наукового інституту журналістики КНУ, яка раніше виступала проти гарасменту в закладі освіти й вимагала звільнення професора журналістики Микити Василенка.