За 9 років – 1000 випадків: аніматора Disney засудили за організацію зґвалтувань дітей на Філіппінах

У Франції колишнього аніматора Disney та Pixar Болхема Бучіба визнали винним у фінансуванні сексуального насильства над дітьми на Філіппінах.

Також суд присяжних визнав, що 59-річний чоловік був винним у торгівлі дітьми та регулярному перегляді дитячої порнографії в інтернеті.

Кривдника дітей засудили до 25 років ув’язнення, повідомляє французька газета Le Monde.

Під час своєї останньої промови колишня "зірка" Disney та Pixar вкотре визнав провину і назвав свої дії "жахливими" та "огидними".

Паризький суд додатково зобов’язав Болхема Бучіба виплатити компенсацію цивільним сторонам і заборонив чоловікові мати професії, пов’язані з роботою з неповнолітніми.

РЕКЛАМА:

У чому звинувачували колишнього аніматора?

Як повідомляв The Telegraph, прокуратура звинувачувала Болхема в тому, що той організовував зґвалтування дівчат віком від 3 до 15 років на Філіппінах.

За насильство над дітьми їхні рідні отримали близько 53 тисяч доларів – процес знущання за винагороду транслювали на пристрій французу.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік організував понад тисячу актів насильства у період між 2012 та 2021 роками.

Арешт Болхема Бучіби відбувся після того, як у 2021 році Європол повідомив про підозрілі фінансові операції француза – він відправляв гроші громадянці Філіппін, яка була відома як особа, що централізувала платежі за сексуальну експлуатацію неповнолітніх.

У 2014 році чоловіка вже визнали винним у сексуальному насильстві над 8-річною дівчинкою – за це він відбув два роки умовного покарання.

Раніше Болхем Бучіб був "зірковим" аніматором корпорації Disney та анімаційної студії Pixar. Чоловік брав участь у створенні мультфільмів "Рататуй", "Суперсімейка" та "Вперед та вгору".

У чоловіка є двоє синів. У судових документах рідні описували його як "турботливого", "ніжного" та "доброго".

Нагадаємо, в Північній Ірландії до довічного ув’язнення засудили 26-річного чоловіка, який через соцмережі примушував дітей до сексуальних дій.

Його також визнали винним в неумисному вбивстві 12-річної американки, яка через шантаж кривдника наклала на себе руки.