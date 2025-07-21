У Запоріжжі судили чоловіка, який вчинив сексуальне насильство щодо своєї 16-річної доньки

Суд призначив шість років тюрми жителю Запоріжжя, який вчинив сексуальне насильство щодо 16-річної доньки.

Це вже його друга судимість за злочини проти статевої свободи, повідомила пресслужба прокуратури Запорізької області.

Подія трапилася у липні 2023 року. Чоловік, користуючись довірою колишньої співмешканки, запросив їхню спільну дитину на прогулянку до парку.

"Залишившись там із 16-річною донькою наодинці, вчинив стосовно неї дії сексуального характеру", – йдеться у повідомленні.

В одній з ухвал Хортицького райсуду йдеться, що чоловік не підтримував контактів зі своєю донькою, а вперше вони випадково зустрілись на вулиці навесні 2023 року – за тиждень після того, як він вийшов з тюрми. Після цього вони обмінялись телефонами і періодично зустрічались.

РЕКЛАМА:

Після інциденту в парку дівчина втекла до своєї подруги. Згодом вона розповіла про випадок матері і та наполягла, що варто звернутись у поліцію. Так правоохоронці розпочали розслідування.

Суд визнав чоловіка винним у сексуальному насильстві щодо доньки (частина 3 статті 153 Кримінального кодексу України) та призначив йому шість років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Києві суд виніс вирок двом чоловікам, які на Печерську зґвалтували та пограбували 15-річну дівчину. Вони отримали по 9 років тюрми.