Суд призначив по 9 років тюрми чоловікам, які зґвалтували 15-річну дівчину на Печерську в Києві

Обвинуваченим чоловікам 29 та 41 рік

У Києві суд виніс вирок двом чоловікам, які на Печерську зґвалтували та пограбували 15-річну дівчину.

Вони отримали по 9 років тюрми, повідомила пресслужба прокуратури Києва.

Обвинуваченим – 41 та 29 років. Злочин вони вчинили у недобудові на Печерську.

"Із застосуванням погроз та насильства вони вчинили дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дівчини.

Після цього відібрали у неї мобільний телефон Iphone 12 та використовуючи мобільний застосунок, переказали з її рахунку 1 000 гривень на карту одного зі зловмисників", – йдеться у повідомленні.

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Після цього нападники втекли з місця злочину разом з телефоном.

Про одного з чоловіків відомо, що він вже 5 разів був засуджений за крадіжки. Його спільник відбував покарання за розбої та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Суд визнав їх винним у зґвалтуванні та грабежу (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України). Їм призначили по дев’ять років ув’язнення.

До моменту набрання вироком законної сили чоловіки перебуватимуть під вартою.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині до 15 років ув’язнення засудили місцевого жителя, який вчиняв сексуальне насильство щодо малолітніх дітей – на момент вчинення злочину дівчаткам було 7 та 8 років.