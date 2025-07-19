Суд призначив 15 років тюрми матері, яка ґвалтувала доньку для створення порнографії

Жінка та її спільник отримали 15 років тюрми

Мешканку Києва засудили до 15 років позбавлення волі за систематичне ґвалтування 5-річної доньки. Вона знімала це на відео та продавала як дитячу порнографію.

Співучасника злочину, який разом з нею брав участь у сексуальній експлуатації дитини, теж визнали винним, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Правоохоронці довели, що впродовж 2019-2021 років жінка використовувала власну доньку для створення дитячої порнографії. Вона знімала на телефон зґвалтування дитини та продавала в інтернеті.

"Познайомившись з чоловіком, вона передала йому свою малолітню доньку для сексуальної експлуатації та допомогла зґвалтувати дитину в обмін на грошову винагороду", – розповіли прокурори.

Суд засудив жінку до 15 років ув’язнення. Чоловік отримав аналогічний термін із додатковою конфіскацією всього майна. Крім того, на обох покладено обов'язок відшкодувати дитині по 300 тисяч гривень моральної шкоди.

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Наразі дівчинку вилучили з небезпечного середовища, а її мати позбавили батьківських прав.

Раніше у Києві суд виніс вирок двом чоловікам, які на Печерську зґвалтували та пограбували 15-річну дівчину.