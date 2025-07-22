На Харківщині до довічного ув'язнення засудили батька, який систематично ґвалтував 9-річну та 13-річну доньок

Засуджений вчиняв сексуальні дії щодо дітей, коли залишався з ними наодинці

На Харківщині суд визнав винним 43-річного чоловіка, який систематично ґвалтував двох рідних доньок. На момент вчинення злочину дівчаткам було 9 та 13 років.

Його засудили до довічного ув’язнення, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці встановили, з весни 2022 року засуджений систематично ґвалтував доньок. Дії сексуального характеру він вчиняв, коли залишався з дівчатками наодинці, а потім наказував нікому про це не розповідати.

У жовтні 2024-го поліцейські викрили злочини чоловіка. На вирок він очікував під вартою.

Хоча чоловік не визнав своєї провини на суді, слідчі змогли довести його причетність до злочинів. Це стало можливим завдяки:

РЕКЛАМА:

свідченням потерпілих;

результатам судово-медичних і психологічних експертиз;

відеозаписам слідчих експериментів;

висновку поліграфа, який підтвердив неправдивість його пояснень.

Керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров наполягав на найсуворішому покаранні для ґвалтівника – довічному ув’язненні.

"Цей вирок підтверджує: кожен, хто скоїв злочин проти дитини, понесе найсуворіше покарання. Наші діти – це найцінніше, що ми маємо, і кожна справа, де вони постраждали, для прокурорів – це справа честі", – зазначив очільник облпрокуратури.

Раніше у Запоріжжі судили чоловіка, який вчинив сексуальне насильство щодо своєї 16-річної доньки. Його ув’язнили на 6 років.