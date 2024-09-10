Суд виправдав дніпрянку, яка вбила співмешканця: чоловік знущався з неї понад два роки

9 вересня Амур-Нижньодніпровський суд Дніпра виправдав Марину Полях, яка вбила свого співмешканця Дмитра Плотнікова під час захисту себе та своєї доньки. Справу розглядали понад три роки.

Дмитро Плотніков, раніше засуджений за навмисне вбивство, вийшов з в'язниці достроково. Після цього він повернувся до Марини і протягом двох років тероризував жінку, постійно бив, підпалював будинок, вибивав вікна, повідомили в громадській організації "Мартін-клуб", яка супроводжувала справу.

"Вона не хотіла, щоб він жив з нею, але його не цікавила її думка. Коли вона його не впускала у своє житло, він бив вікна, підпалював будинок. Він навіть кидався на поліцейських, але вони нічого не могли з ним зробити", – повідомила захисниця постраждалої Юлія Сегеда.

Марина розповіла, що неодноразово намагалася позбутися співмешканця, але він постійно повертався. Коли вона відмовлялася впускати його до свого житла, він громив її майно. Він також неодноразово погрожував їй фізичною розправою, а під час однієї з суперечок заявив, що вона не доживе до його повернення у в’язницю.

ВІДЕО ДНЯ

Жінка зверталася до правоохоронців понад 30 разів.

"Нарешті орган пробації таки спромігся подати до суду подання про скасування його виправного строку та відправлення його відсиджувати позбавлення волі. Так, так, протягом цих двох років він отримав ще вирок суду з виправним терміном.

Він постійно говорив Марині, що він не залишить її жити, якщо піде у в'язницю. І от за три дні до суду, після якого він мав відправитись сидіти, він нападає на Марину", – розповіла адвокатка Марини.

Того разу Дмитро почав погрожувати не лише Марині, але й її доньці.

За словами жінки, вона схопила ніж, намагаючись зупинити чоловіка. Під час боротьби Дмитро напоровся на ніж і помер від отриманих поранень. Жінку звинуватили у вбивстві.

Судова справа проти Марини тягнулася більше трьох років. Її звинувачували за двома статтями – умисне вбивство (стаття 115 КК України) та вбивство при перевищенні меж необхідної оборони (стаття 118 КК України).

9 вересня 2024 року визнав Марину невинною за обома статтями.

У своєму дописі адвокатка Юлія Сегеда зазначила, що цей випадок був складним, адже в Україні дуже рідко виносяться виправдувальні вироки у випадках, пов'язаних із самозахистом.

Після судового засідання у коментарі "Суспільному" Марина сказала, що досі не може повірити у справедливий вирок. Вона планує допомагати іншим жінкам, які постраждали від домашнього насильства, адже пройшла навчання на тренера з надання психологічної допомоги.

Раніше ми розповідали, що Нововолинський міський суд на Волині покарав 17-річного підлітка, який у стані алкогольного сп’яніння вдарив ножем свого 18-річного знайомого, що призвело до його смерті. За скоєне неповнолітньому призначили покарання у вигляді 7 років ув'язнення.