У США поліція розкрила справу про вбивство 44-річної давнини: допоміг недопалок

У США поліція арештувала 65-річного чоловіка за вбивство, скоєне 44 роки тому. Розкрити його особу вдалося за допомогою аналізу ДНК з недопалка.

Розслідування затягнулося через відсутність потрібних технологій на момент скоєння вбивства, повідомляє CNN.

30-річну Дороті Сілзел зі штату Вашингтон знайшли мертвою у своєму будинку 26 лютого 1980 року. Розтин показав, що смерть настала через удушення та удар по голові. Жертва також зазнала сексуального насильства.

Хоча на той час технологія аналізу ДНК не була достатньо розвиненою, щоб ідентифікувати вбивцю, поліція зібрала необхідні зразки під час початкового розслідування.

Слідчі створили ДНК-профіль невідомого чоловіка, якого вони назвали "Особа А".

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У 2016 році розвиток технологій ДНК дозволив правоохоронцям отримати частковий профіль ДНК з халата жертви, який збігся з профілем ДНК Особи А.

Слідчі порівняли кілька зразків ДНК, отриманих протягом багатьох років, з частковим профілем ДНК, але жоден з них не збігся з профілем Особи А.

Прорив у розслідуванні стався у 2022 році. Тоді правоохоронці за допомогою генетичної генеалогії ідентифікували 11 можливих підозрюваних. Цей криміналістичний метод порівнює неідентифіковану ДНК з ДНК, яку можна знайти в генеалогічних базах, щоб знайти родичів потенційного злочинця.

Тоді слідчі почали збирати зразки ДНК у потенційних підозрюваних для порівняння з профілем ДНК Особи А.

Двома підозрюваними були Кеннет Кундерт і його брат, обидва проживали у штаті Арканзас.

Арештований Кеннет Кундерт Van Buren County Sheriff’s Office

"У вересні 2023 року детективи поліції Кента (місто у штаті Вашингтон – ред.) почали розслідувати справу братів і дізналися, що вони обидва перебувають під вартою за напад, не пов'язаний з вбивством", – розповіли у поліції.

Правоохоронці зв’язалися з офісом шерифа в Арканзасі, щоб запросити добровільні зразки ДНК братів. Брат Кундерта здав зразок добровільно, а сам Кундерт відмовився.

Тест ДНК показав, що генетичний зразок брата не збігається з ДНК підозрюваного.

Згодом поліція виявила, що Кеннет Кундерт раніше був пов'язаний зі штатом Вашингтон. На час скоєння злочину він із братом жив у багатоквартирному будинку приблизно за 365 метрів від Дороті Сілзел.

У пошуках доказів того, що Кундерт був на місці вбивства Сілзел, поліція Кента вирушила до Клінтона, штат Арканзас, щоб стежити за ним.

Під час цього вони підібрали недопалок, який викинув Кундерт. Аналіз показав, що профіль ДНК із сигарети належить Особі А.

Згідно з судовими документами, Кундерта звинувачують у вбивстві першого ступеня. За нього встановили заставу розміром 3 мільйони доларів.

Раніше правоохоронцям США вдалося ідентифікувати чоловіка, який у 1980 році викрав, зґвалтував, а згодом убив 25-річну студентку. Основну роль у цьому зіграла генетична генеалогія.