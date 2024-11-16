Львівський суд виправдав підозрюваного у шахрайстві "доктора Пі": у чому його звинувачували

Львівський суд виправдав Андрія Слюсарчука, також відомого як "доктор Пі", якого в 2014 році засудили до 8 років ув’язнення за звинувачення у медичному втручанні, що призвело до смерті пацієнтів, використанні підроблених документів про освіту та шахрайстві в особливо великих розмірах.

Вирок Шевченківський районний суд Львова ухвалив 14 листопада, повідомив адвокат Ярослав Зенкан.

Андрія Слюсарчука звинувачували в тому, що він використав підроблені документи про освіту та науковий ступінь для того, аби отримати роботу в Інституті підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті "Львівська політехніка".

Прокуратура заявляла, що чоловік не мав відповідної ліцензії, але видавав себе за лікаря-нейрохірурга та здійснював незаконну лікувальну діяльність, що призвело до смертей людей.

Також Андрія Слюсарчука звинувачували в шахрайстві.

РЕКЛАМА:

Суд визнав чоловіка невинуватим за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення.

Нагадаємо, популярність Андрій Слюсарчук здобув у 2000-х роках, коли чоловік називав себе лікарем-нейрохірургом та доктором медичних наук.

У 2009 році він нібито встановив світовий рекорд, запам’ятавши 30 мільйонів цифр числа Пі. Завдяки цьому Андрій Слюсарчук став відомим як "доктор Пі".

Президент Віктор Ющенко за своєї каденції видав указ про створення Інституту мозку, який мав очолити "професор нейрохірургії" Андрій Слюсарчук. Чоловікові навіть призначили премію президента у розмірі 150 тисяч гривень.

У 2011 році журналісти газети "Експрес" провели розслідування, під час якого з’ясували, що відомий лікар-нейрохірург брехав про своє минуле та досягнення.

Андрій Слюсарчук розповідав, що закінчив школу у віці дев’яти років, а у 12 став студентом Московського медуніверситету ім. Пирогова.

За даними журналістів, чоловік закінчив Бердичівську спеціальну школу-інтернат, що на Житомирщині. Згодом навчався в Міжрегіональному вищому професійному училищі залізничного транспорту за спеціальністю штукатур-плиточник-облицювальник.

"Його дипломи фiктивнi, хоча схема їх отримання - майже бездоганна. Вiдповiдно, вiн не може бути нi професором, нi доктором медичних наук. Вiн також не нейрохірург.

Так, у нього справдi є талант, але зовсiм не той, який вiн собi приписував: усi цi роки вiн просто водив за нiс усю країну, двох президентiв, наукову та лiкарську громадськість", – писали тоді журналісти.

Після розслідування правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом злочинних дій Андрія Слюсарчука. Чоловіка звинувачували в підробці документів та отриманні неправомірної зарплати, а також шахрайській участі в проведенні операцій.

У листопаді 2011 року "нейрохірурга" затримали працівники тодішньої міліції в Києві, аби доставити до Львова і допитати.

Читайте також : Письменник Дорж Бату прокоментував звинувачення у вигадуванні власної біографії: як реагують на скандал у Мережі

На період розслідування чоловік перебував у львівському СІЗО, де, за словами його адвокатки, намагався накласти на себе руки. Однак працівники слідчого ізолятора тоді заперечили це.

У лютому 2014 року Сихівський районний суд Львова визнав Андрія Слюсарчука винним у п’яти епізодах незаконної лікувальної діяльності та двох випадках вбивства з необережності. Правоохоронцям вдалося довести провину "нейрохірурга" у смерті 52-річного чоловіка та 3-річного хлопчика.

Тоді чоловіка визнали винним і у використанні завідомо підроблених документів та шахрайстві.

У березні 2016 року Вищий спеціалізований суд України скасував вирок Андрію Слюсарчуку і ухвалив рішення про повторний розгляд справи.

Раніше ми розповідали історію лікаря-шахрая Паоло Маккіаріні з Італії, який проводив експериментальні операції, що спричинили смерті пацієнтів.