Затягнув у чагарники: на Черкащині судили чоловіка, який зґвалтував перехожу

23-річний мешканець Черкащини отримав чотири роки тюрми за зґвалтування перехожої.

Про вирок у цій справі повідомила пресслужба прокуратури Черкащини.

Злочин нетверезий чоловік вчинив на початку лютого цього року в Умані. Помітивши на вулиці перехожу, він напав на неї з-зі спини та затягнув її у чагарники.

Як йдеться у вироку в реєстрі судових рішень, при цьому він погрожував вбивством. Жінка відбивалась і просила її відпустити, однак чоловік не зреагував і вчинив над нею сексуальне насильство.

Коли нападник відвернувся, жінка вирвалась і вибігла на дорогу за допомогою. Таким чином їй вдалося втекти від зловмисника.

РЕКЛАМА:

У суді вона розповіла, що внаслідок нападу в неї виникли панічні атаки, а також вона стала більш вразливою, тривожною, замкнутою від оточуючих.

Обвинувачений визнав провину, попросив вибачення у потерпілої та заявив, що розкаюється у вчиненому.

Уманський міськрайонний суд визнав його винним у зґвалтуванні (частина 1 статті 152 Кримінального кодексу України). Йому призначили чотири роки ув’язнення.

Окрім цього, суд зобов’язав чоловіка сплатити потерпілій 300 тисяч гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.