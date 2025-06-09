Як звучить Південний океан? Полярники показали його різний "настрій"
Південний океан, що омиває Антарктиду, має суворий клімат, може бути спокійним чи бурхливим, але в ньому вирує життя і є чимало мешканців.
Українські полярники презентували ролик про його звучання. Відео опублікували у Національному антарктичному науковому центрі.
Антарктида є єдиною (південною) береговою лінією Південного океану. Роль північного берега виконує Антарктична конвергенція або ж Антарктичний полярний фронт.
"Його утворює Антарктична циркумполярна течія (вона ж Течія західних вітрів), яка йде за годинниковою стрілкою та утворює замкнене коло довкола Антарктиди.
Хоч цей берег не твердий, він досить надійно відокремлює холодну водну масу Південного океану від тепліших вод Атлантичного, Індійського та Тихого океанів", – розповідають у НАНЦ.
У ролику полярники демонструють звучання Південного океану у стані спокою, під час бурхливих вод і активності найвідоміших його жителів – пінгвінів, крилеїдів, морських леопардів, китів і косаток.
Для відео використали записи учасників українських антарктичних експедицій – Віталія Камінського, Сергія Якущенка, Зої Швидкої, Анни Торгоненко, Романа Глущенка, Євгена Шаталова.
Раніше українські полярники зазнімкували біля "Вернадського" айсберга-гіганта завдовжки з Хрещатик.