Як побороти смуток через день народження? Дієві поради

Деякі люди не розуміють, чому їм сумно в день народження.

Сум через наближення дня народження не означає, що ви в депресії. Цей стан є поширеним і має багато причин.

Але змінити ситуацію можна – у цьому допоможе самоспівчуття та фантазія, пише Psychology Today.

Чому день народження провокує смуток?

Нерідко причиною смутку напередодні чи в день свята є сум за кимось із померлих рідних, хто більше не зможе розділити з вами радість під час святкування.

Для когось болючою є думка про старіння. Особливо це актуально для тих, хто спостерігав за "згоранням" рідних.

Також смуток може провокувати те, що ви не досягли певної цілі, яку ставили собі до певного віку.

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"Я думав, що зароблю більше грошей до 40 років! І чому я досі самотній?" – такі думки можуть суттєво псувати настрій.

Деякі люди не розуміють, чому їм сумно в день народження. Можливо, вони не мають приємних спогадів з дитинства, пов’язаних із цим днем, або відчували брак уваги від батьків. Також таке відчуття може бути пов’язане з бажанням мати більше друзів, але в дорослому віці немає кого запросити на святкування.

Як допомогти тому, хто відчуває смуток через день народження?

Також смуток може провокувати те, що ви не досягли певної цілі. Фото: kues/Depositphotos

Змусити когось святкувати цей день – не завжди хороша ідея. Натомість краще проявити емпатію.

Не наполягайте на святкуванні дня народження у барі чи іншому закладі, не пропонуйте тост, якщо людина хоче побути у цей день вдома. Бачити всіх навколо веселими, коли тобі сумно, – не прикольно.

Якщо хочете підтримати і зробити приємність імениннику, можете приготувати його або її улюблений пиріг, і залишити його разом із жартівливою запискою.

Також можна надіслати квіти за тиждень до свята, щоб людина насолоджувалася ними і не думала про сум.

Крім того, можна зустрітися на звичайну вечерю в ресторані й коли отримаєте рахунок, несподівано сказати: "Це моє частування з нагоди твого дня народження наступного місяця".

Безпосередньо у день народження можна запитати про спогади, пов’язані з цим святом, і уважно вислухати, навіть якщо людина скаржиться. Пам’ятайте: це не час, щоб намагатися розвеселити.

А якщо іменинник хоче побути наодинці в цей день – поважайте це рішення.

Як самотужки впоратися з сумом через день народження?

Змусити когось святкувати цей день – не завжди хороша ідея. Фото: Juan_Gomez/Depositphotos

Якщо у вас виникає смуток через день народження, спосіб його вирішення залежить від того, що саме є причиною такого відчуття.

Нечіткі або змішані емоції

Перед своїм днем ​​народження візьміть папір і ручку та напишіть, чому ви засмучені. При цьому спробуйте проявити до себе таке співчуття, яке б висловили другу.

Не лайте себе, а пишіть про свій емоційний біль, використовуючи фрази, як-от: "Будь-хто почувався б погано, якби…".

Пишіть ручкою – це більше сприяє саморефлексії, ніж нотатки на смартфоні чи планшеті.

Відчуття ізольованості

Сплануйте власну вечірку та думайте про те, що так ви надаєте людям можливість повеселитися – це буде ваш подарунок для них, а не навпаки. Відчуття користі та щедрості є потужними ліками від поганого настрою.

Також домовтеся з собою, що ви просто скажете людям, що скоро ваш день народження, але самі не покладатимете на них великих очікувань.

Прагнення нових емоцій

Організуйте собі їх самотужки. Вирушіть у відпустку, про яку давно мріяли.

Не маєте компанії для подорожі? Знайдіть групу однодумців або вирушайте самі й налаштуйте себе на спілкування з незнайомцями. Практикуйте свої комунікативні навички.

Перевантаженість, утома, недосипання

Якщо ви це відчуваєте, можливо, вам не потрібна метушня? Натомість варто набратися сил. Побалуйте себе тим, чого вам бракує.

Візьміть вихідний, виспіться, почніть день із святкового сніданку. Заздалегідь купіть собі маленький подарунок, який вам сподобається в цей день. Заплануйте гарячу ванну або спа.

Намагайтеся не сварити себе за ласощі. Якщо ви турбуєтеся про свою вагу, дозвольте собі невелику порцію та похвалість за силу волі.

Головна ідея полягає в тому, щоб бути таким уважним до себе, яким був би хороший друг. Це ще одне золоте правило: стався до себе так, як хочеш, щоб це робили інші.

Шоковані великою цифрою і думаєте, куди подівся час

У соціумі поширеною є думка, що молодість – найщасливіший період життя. Однак це не правда. Багато досліджень свідчать, що люди найщасливіші в 50-60 років.

Тому якщо ви засмучені через старіння, подумайте про все хороше, що пов’язане з цим процесом. Ваш рівень щастя може змінитися, оскільки ви почнете помічати позитив і будете менше турбуватися про те, що про вас думають інші.

Ви вважаєте себе недостатньо успішним

Також таке відчуття може бути пов’язане з тим, що в дорослому віці немає кого запросити на святкування. Фото: motortion/Depositphotos

Якщо ви відчуваєте, що досягли недостатньо для свого віку, запишіть кілька цілей, яких ви вже досягти і як ви це зробили. Успішні люди вимірюють прогрес, порівнюючи свій поточний статус із минулим. Не порівнюйте себе з іншими, адже від цього ви будете почуватися гірше.

Правда полягає в тому, що всі мають різні можливості та здібності, і наше життя певною мірою складається з випадковостей. Життя – це не гонка чи гра з рівними шансами для всіх на перемогу. Але ви можете зробити все можливе, щоб отримати власне схвалення, даючи собі конкретні настанови.

Ви не маєте часу для себе

У такому випадку оберіть час наодинці. Скажіть своїм друзям і родині, що хочете провести цілі вихідні на самоті за містом. Щоб не образити їх, скажіть: "Я люблю тебе. Але мені просто потрібен час, щоб помилуватися Місяцем і роздивитися тильну сторону долоні".

Ви в депресії

Якщо у вас є давня модель смутку під час вашого дня народження, але в основному все гаразд, попрактикуйтесь приймати це. Очікуйте почуття смутку і не відганяйте його.

Однак смуток – не те саме, що депресія. Смуток є здоровою частиною життя будь-якої людини.

Натомість депресія є серйозною хворобою. Іноді її симптоми неочевидні. Якщо у вас безсоння, мало енергії, погана концентрація, відсутність апетиту або нав’язливі думки про їжу, суїцидальні думки, відчуття безнадійності – зверніться по допомогу до фахівців.

Дослідження про випадки смерті у Японії показало, що чоловіки частіше скоювали самогубство, коли їм виповнювалося 20, 30, 40 і 60 років.

Згідно з австралійським дослідженням, протягом семи днів до дня народження ризик самогубства зростав більш ніж у 10 разів. При цьому майже про 40% випадків не було даних про проблеми з психічним здоров’ям.

Люди можуть зважуватися на самогубства швидко, без попереднього обмірковування, тому фахівці радять не ігнорувати будь-які тривожні ознаки, які є у ваших близьких.

Смуток через день народження – це нагадування про те, що треба бути собі найкращим другом. Якщо ви цьому навчитеся, то зробите собі найкращий подарунок.