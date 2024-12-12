Українка встановила рекорд за найшвидше виконання манікюру: їй знадобилось менше 10 хв

Скільки часу зазвичай жінки витрачають на манікюр? Годину чи навіть більше? Утім, майстриня із Сум Оксана Тіхонова зуміла виконати цю косметичну процедуру рук за 9 хвилин і 57 секунд.

Таким чином жінка встановила рекорд у номінації "Мінімальний час виконання манікюру гель-лаком". Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

У коментарі для УП. "Життя" Оксана Тіхонова розповіла, що працює майстринею нігтьового сервісу з 2010 року.

"Після школи я зрозуміла, що мені цікава ця індустрія і я хотіла б спробувати. Закінчила курси і після них почала працювати. Це справа мого життя", – ділиться Оксана.

Згодом жінка відкрила власний салон у рідних Сумах та планувала у ньому працювати. Утім, війна внесла свої корективи.

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"Від початку повномасштабного вторгнення я з двома маленькими дітьми покинула Суми та приїхала до Варшави. Був шок, стрес, нерозуміння, що я тут роблю і що буде далі.

Це тривало недовго, адже заради дітей варто було опанувати себе. Тож я продовжила займатися тим, що люблю", – пригадує Оксана Тіхонова.

Спочатку Оксана приймала клієнтів удома. Через певний час жінка вже зібрала клієнтську базу.

"Коли я зрозуміла, що готова вийти на новий рівень, то орендувала приміщення та відкрила студію краси і школу манікюру. Цьому теж завдячую своїм клієнткам, які просили поділитися своїми знаннями та вміннями", – зазначає рекордсменка.

Оксана отримує позитивні відгуки, адже клієнти задоволені швидкістю та якістю виконаної роботи.

"Одна з дівчаток-клієнток жартома сказала мені, що, мабуть, варто податися у Книгу рекордів та зафіксувати це. Після цих слів я справді задумалася, що треба спробувати", – пригадує Оксана.

Оксана з 2010 року працює у індустрії манікюру Лана Вєтрова

У коментарі для "УП. Життя" Лана Вєтрова розповіла, що за такий короткий час Оксана Тіхонова встигла зробити опил форми нігтів, чищення птеригію (тонкої плівки, що лежить під кутикулою), обрізання кутикули, підготувати нігті до покриття та укріпити їх гель-лаком.

"Кожен, хто прагне встановити будь-який рекорд має три спроби. Оксана вирішила взяти їх одразу. Для абсолютної об’єктивності ми додали усі три часові відрізки та поділили на три. Усе зафіксували на відео.

Перед початком роботи людина має описати всі етапи роботи. У цьому випадку початком вважається не тоді, коли майстриня взяла інструмент в руки, а коли вона ним торкнулася нігтика. А кінцем – коли Оксана підняла інструмент", – каже Лана Вєтрова.

Оксана виконала манікюр за 9 хвилин 57 секунд Лана Вєтрова

За її словами, під час виконання роботи жінка сильно хвилювалася, але була дуже сконцентрованою.

"Я зареєструвала багато різних рекордів, тож мені завжди цікаво спостерігати, як люди поводять себе у цій відповідальній ситуації. Адреналін зашкалював.

В Оксани була велика група підтримки. Усі сиділи настільки тихо, відчувалося, що в такт секундоміра билися їхні серця. І моє теж. Я дуже переживала, адже такого рекорду у нас ще не було", – розповідає керівниця Національного реєстру рекордів.

Оксана пишається своїм досягненням та її досі переповнюють емоції.

"У мене був план виконати манікюр за 15-20 хвилин. Але мені вдалося вкластися у менший час.

Клієнти щиро радіють за мене та вітають. Кажуть, що вони не сумнівалися і такий результат був очікуваний", – ділиться 32-річна Оксана Тіхонова.

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