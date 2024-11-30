"Національний рекорд": у США чоловіку виплатять понад 400 млн доларів через лікарську недбалість

У США чоловіку виплатять понад 400 мільйонів доларів через лікарську недбалість. Замість втомлюваності йому лікували еректильну дисфункцію.

Це найбільша сума, яку коли-небудь присуджували присяжні у такій справі, повідомляє CNN.

Суд відбувся в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Згідно з даними справи, у 2017 році 66-річний чоловік звернувся до клініки NuMale для лікування втомлюваності та втрати ваги.

Однак медики нібито поставили йому неправильний діагноз і без необхідності лікували "уколами від еректильної дисфункції", які завдали пацієнту "незворотної шкоди".

Від подачі позову до винесення вироку минуло 4 роки. Присяжні присудили чоловікові відшкодування у розмірі понад 412 мільйонів доларів.

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За словами адвокатів, йдеться про найбільшу суму в усіх справах про медичну недбалість у США.

"Це національний рекорд, і це справедливо, бо я не думаю, що ліцензовані фахівці можуть обманювати пацієнтів заради грошей. Це дуже кричуще порушення їхніх обов'язків, зловживання довірою", – заявила захисниця позивача Лорі Бенко.

Ще один адвокат постраждалого Нік Роулі зазначив, що медична корпорація створила "шахрайську схему, щоб заробити мільйони, ошукуючи людей похилого віку". За його словами, працівники клініки говорили пацієнтам, що буде незворотна шкода, якщо вони не погодяться на ін'єкції тричі на тиждень.

Водночас президент медичного центру NuMale Бред Палубіцкі заявив, що компанія продовжить надавати "відповідальне лікування" пацієнтів, дотримуючись "суворих стандартів безпеки". Однак коментувати судовий процес відмовився.

NuMale має клініки у кількох штатах – Колорадо, Флориді, Іллінойсі, Неваді, Небрасці, Північній Кароліні та Вісконсині.

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