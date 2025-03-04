Суперечка в Овальному кабінеті "завела" українців і потішила росіян: які настрої панують у соцмережах

За підсумком суперечки в Овальному кабінеті українці були дуже бойовими і мотивованими

Упродовж минулого тижня настрої українців у соцмережах постійно змінювалися – надія на позитивні для України результати зустрічі президентів Зеленського і Трампа змінилася на гнів через звинувачення глави Білого дому в бік очільника нашої держави.

Трохи згодом у дописи українців повернулися радість і надія – цьому сприяла підтримка Києва з боку Європи.

Загальний настрій українського сегмента соцмереж за підсумком суперечки в Овальному кабінеті був дуже бойовим і мотивованим.

У проросійському сегменті переважала маніпулятивна подача суперечки, головною тезою якої було те, що "Трамп відчитав слабкого Зеленського, якому не було що заперечити на справедливі докори господаря".

Лунали також закиди щодо зради Зеленського інтересів України, про його єврейське коріння. Після ж – сміялися з його непоступливої поведінки.

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За результатами дослідження інфопростору, яке протягом минулого тижня (22-28 лютого) провела громадська організація CAT-UA, індекс настроїв щодо війни в соцмережах становив мінус 23 пункти.

Емоції українців

Гнів був присутній у 38,7% усіх постів на тему війни. Українці злились на росіян через обстріли, на владу, на підривників ТЦК, навідників, корупціонерів та США.

Причинами гніву щодо Америки були кабальні умови ресурсної угоди без гарантій безпеки, непідтримка української резолюції ООН, ризики припинення постачань зброї та роботи Starlink, переговори з РФ, пропозиції щодо копалин на ТОТ.

Тривога спостерігалася у 14,7% дописів. Її провокували ворожий наступ, підготовка РФ до нових атак, ймовірність дефіциту зброї, повітряні загрози.

Радість зафіксували у 11,3% постів. Вони, здебільшого, стосувалися кількості ліквідованих окупантів, проблем економіки РФ, тилової активності в умовах війни, проукраїнських акцій за кордоном, санкцій, військової допомоги, можливого відправлення миротворців, ударів по тилу ворога.

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Сум переважав у 10,4% публікацій. Зокрема, у цивільних та військових некрологах, звістках про зниклих безвісти, нагадуваннях про полонених і спогадах про початок повномасштабного вторгнення – вони переплелися з тугою за втраченим відносно мирним життям і людськими жертвами.

Гордість українці відчували за українську зброю, полеглих героїв (петиції, звання Героя України для Ірини Цибух), витримку українців під час трьох років війни. Про це свідчать 9,7% дописів.

Надію висловлювали автори 6,8% дописів – у них, зокрема, йшлося про продовження спротиву, перемогу, деокупацію (обмін Курщини на окуповані області), постачання зброї й техніки, вигідні умови ресурсної угоди.

Вдячність (3,6% постів) висловлювали іноземним партнерам за допомогу, а українцям – за волонтерство й захист.

Втома спостерігалася у 3,1% дописів – здебільшого про річницю початку великої війни (безсонні ночі, психічні порушення, зневіра, знесиленість тощо).

Як проводили дослідження?

Організація CAT-UA вивчає настрої українців в інформаційному полі за 50 ключовими пошуковими воєнними термінами.

Щодня за допомогою автоматизованих систем моніторингу вивантажують понад 300 тисяч дописів у соцмережах Facebook, X, Telegram, YouTube, TikTok, VKontakte, Odnoklassniki (дві останні – заборонені в Україні).

Потім серед них випадковим чином аналітики виділяють 1350 публікацій (приблизно 0,25%) користувачів з проукраїнською позицією, які аналізують вручну.

Нагадаємо, на початку січня 2025 року в майже чверті дописів українців у соцмережах панували гнівні настрої.