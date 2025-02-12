Наслідки сильної сонячної бурі: супутник NASA виявив нові радіаційні пояси навколо Землі

Один із супутників NASA під назвою CIRBE виявив нові тимчасові радіаційні пояси навколо Землі, які утворилися після інтенсивної сонячної бурі у травні 2024 року.

Вчені вперше описали це відкриття у журналі Journal of Geophysical Research: Space and Physics 6 лютого 2025 року, повідомляють NASA і Universe Today.

"Нові пояси утворилися між двома іншими, які постійно оточують Землю і називаються поясами Ван Аллена. Маючи форму концентричних кілець високо над екватором Землі, ці постійні пояси складаються з високоенергетичних електронів і протонів, які утримуються магнітним полем Землі", – кажуть дослідники.

Радіаційні пояси навколо Землі – це внутрішні шари магнітосфери, у яких утримуються високоенергійні заряджені частинки (переважно електрони і протони, що походять від Сонця).

Особливістю одного з нових поясів, розташованого на висоті від 600 до 6 тисяч кілометрів над Землею, стала наявність високоенергетичних протонів.

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Раніше вважалося, що високоенергетичні протони є тільки у внутрішньому поясі Ван Аллена. Однак нові пояси, які з’явилися після сонячної бурі у травні 2024 року, продемонстрували незвичайну поведінку цих частинок, що вказує на нові процеси у магнітосфері Землі.

"Тимчасові пояси були виявлені після великих сонячних бур і раніше. Але якщо попередні пояси складалися переважно з електронів, то найглибший з двох нових поясів також містить протони. Цей унікальний склад поясів, ймовірно, зумовлений силою і складом сонячної бурі", – кажуть у NASA.

Водночас другий пояс, що простягається від 13,5 тисячі до 60 тисяч кілометрів над Землею, складається переважно з електронів.

Нові тимчасові пояси також зберігалися довше, ніж зазвичай: пояс електронів проіснував понад три місяці, а протонний, ймовірно, існує і досі.

Вчені кажуть, що нові дані від супутника CIRBE типу CubeSat є надзвичайно важливими, адже такі радіаційні зони становлять небезпеку для астронавтів і космічних місій.

Також супутники, що прямують на геостаціонарні орбіти, мають проходити через радіаційні пояси і можуть зазнати пошкоджень, тому розуміння їхньої динаміки дуже важливе для безпечних польотів у космос.

А оскільки сонячна активність у найближчі роки може посилитися, нове відкриття підкреслює необхідність постійного моніторингу взаємодії між Землею і Сонцем.

Нагадаємо, NASA запускає різні супутники типу CubeSat для дослідження космосу з 2006 року.

Супутник CIRBE (Colorado Inner Radiation Belt Experiment) облетів магнітні полюси Землі з квітня 2023 по жовтень 2024 року для вивчення радіаційних поясів нашої планети.

15 квітня 2024 року він вимкнувся через несподівану аномалію, але вже 15 червня "ожив" і відновив вимірювання.