Таліби ввели заборону у вишах на книжки, написані жінками, та курси з прав людини

Книги назвали такими, що викликають “занепокоєння” через “політику проти шаріату та Талібану”

В університетах Афганістану таліби заборонили книги, написані жінками.

Загалом уряд визнав 680 книг такими, що викликають "занепокоєння" через "політику проти шаріату та Талібану". Серед них було близько 140 матеріалів авторства жінок, зокрема книга "Безпека в хімічній лабораторії".

Про це повідомляють The New York Times та BBC із посиланням на лист заступника міністра вищої освіти "Талібану".

У 50-сторіноковому списку, який отримали університети Афганістану, йшлося про заборону сотень книг, значна частина з яких написана іранськими авторами або опублікована в Ірані. Рішення пояснили спробою "запобігти проникненню іранського контенту" через навчальну програму.

На правах анонімності професор одного із закладів вищої освіти зізнався, що боїться, що прогалину буде майже неможливо заповнити.

"Книги іранських авторів та передачі є основним зв’язком між університетами Афганістану та світовою академічною спільнотою. Їхнє виключення створює суттєву порожнечу у вищій освіті", – сказав викладач.

Також влада "Талібану" доручила вишам скасувати 18 курсів, що охоплюють теми від прав людини та демократії до жіночих студій. Ще понад 200 інших програм перебувають на розгляді.

Уряд заявив, що поважає права жінок відповідно до того, як їх тлумачать в афганській культурі та ісламському праві.

Директора британської групи, яка допомагає дівчатам та жінкам отримати доступ до освіти, The Rahela Trust Рахела Сідікі назвала заборони "злочинними діями".

"Враховуючи мізогінний(жінконенависницький – ред.) менталітет та політику "Талібану", цілком природно, що при забороні навчатися жінкам, їхні ідеї та праці також пригнічують", – переконана колишня заступниця міністра юстиції Закія Аделі, чиї книги потрапили до списку заборонених.

Раніше таліби почали арештовувати жінок, які не дотримуються указу про носіння хіджабу.

Також "Талібан" видав наказ, який забороняє зводити будинки з вікнами, які можуть виходити на місця, де бувають жінки.

Нещодавно після руйнівного землетрусу в Афганістані жінки під завалами залишалися без допомоги, поки рятувальники витягали з-під руїн чоловіків та дітей.