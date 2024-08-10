Телескоп Джеймса Вебба зазнімкував "закручену" галактику з надмасивною чорною дірою: чим вона особлива

Телескоп Джеймса Вебба за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam) обсерваторії JWST зробив фото спіральної галактики Messier 106 – також відомої як NGC 4258. Вона розташована приблизно за 23 мільйони світлових років від нашої планети.

Галактику назвали на честь відомого астронома XVIII століття Шарля Мессьє. Світлину зробили у межах спеціальної програми з вивчення активного галактичного ядра Messier 106, пише Popular Science.

За космічними мірками, це практично "сусідка Землі", адже розташована недалеко від галактики Чумацький Шлях. Окрім того, вона ще є однією з найяскравіших.

Більшість спіральних галактик мають надмасивні чорні діри, розташовані по центру. І Messier 106 не виняток. Ба більше, вона у неї особливо активна, адже постійно поглинає навколишній газ та пил.

Коли вони до неї наближаються, то нагріваються до неймовірно високої температури і починають світитися. Це світло є дуже потужним, кажуть дослідники.

ВІДЕО ДНЯ

На новому зображенні можна побачити сині ділянки – це розподіл зір по всьому центру галактики, помаранчевий відтінок – тепліший пил, а яскраво червоний – холодніший. Натомість бірюзовий, зелений та жовтий тони по центру фото свідчать про різний розподіл газу в цьому регіоні.

Згідно з висновками Європейського космічного агентства, галактика має ще одну характерну особливість – 2 аномальні додаткові "рукави", які видно на радіо- та рентгенівських хвилях, а не у видимому спектрі світла. Астрономи вважають, що вони утворилися внаслідок активності чорної діри.

"На відміну від звичайних рукавів, вони складаються з гарячого газу, а не зірок. Ймовірно, рукави викликані витіканням матеріалу, що утворюється внаслідок сильного завихрення газу навколо чорної діри, створюючи явище, схоже до хвилі, що виривається з океану, коли вона вдаряється об скелю біля берега", – розповіли дослідники.

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили дві нові екзопланети, які масивніші за Землю.