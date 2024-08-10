Вчені виявили дві нові планети, масивніші за Землю: вони обертаються навколо сусідніх зірок

Міжнародна група астрономів за допомогою супутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) виявила дві нові надземні екзопланети – TOI-6002 b і TOI-5713 b.

Вони обертаються навколо сусідніх зірок М-карликів (найпоширеніший тип зірок у нашій галактиці, більшість екзопланет обертаються саме довкола них – ред.) і розташовані близько до них, пише Phys.org.

У науковій статті, де опублікували результати спостережень науковців, йдеться, що нововиявлені планети вдвічі більші за Землю, але менші за Нептун, тому їх класифікували як суперземлі.

Супутник TESS досліджує понад 200 тисяч зір, які розташовані поблизу Сонця, щоб виявити екзопланети. Наразі він виявив понад 7 тисяч планет-кандидаток, яким потенційно можна присвоїти цей статус. Однак поки його мають лише 543 з них.

TOI-6002 b і TOI-5713 b змогли помітити завдяки змінам яскравості зірок М-карликів. Група астрономів на чолі з Мурадом Гачуї з Льєжського університету (Бельгія) з’ясували, що вони мають планетарну природу.

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"Ми використовували спостереження TESS з каденцією 2 хвилини з чотирьох секторів для кожної цілі, наземну фотометрію, зображення з високою кутовою роздільною здатністю і спектроскопічні спостереження, щоб підтвердити планетарну природу виявлених змін.

Ми спільно проаналізували криві блиску транзитів, отримані за допомогою TESS та інших наземних приладів, щоб охарактеризувати планети", – пояснили дослідники.

Згідно з висновками дослідників, екзопланета TOI-6002 b у чотири рази масивніша за Землю, а TOI-5713 b – приблизно на 77% більша від неї.

Вчені кажуть, склад нових екзопланет залишається загадкою, однак вони припускають, що космічні знахідки можуть бути кам’янистими та на них може бути вода.

Планети розташовані зовні, але біля внутрішнього краю придатної для життя зони навколо своїх зірок-носіїв. Це робить їх цікавими об'єктами для майбутніх досліджень.

Раніше ми розповідали, що вчені виявили екзопланету, яка має найбільш витягнуту орбіту серед усіх відомих планет поза межами Сонячної системи.