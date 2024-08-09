Космічний телескоп Gaia виявив, що понад 350 астероїдів можуть мати прихованих супутників

Космічний телескоп Gaia зафіксував 352 об’єкти, які потенційно можуть бути супутниками астероїдів. Це доводить здатність пристрою самостійно проводити "сліпі" пошуки нових подвійних систем.

Якщо нові спостереження телескопа підтвердяться, кількість відомих подвійних систем у Сонячній системі збільшиться у два рази, повідомляє Space.com.

"Подвійні астероїди важко знайти, оскільки вони здебільшого дуже малі та розташовані далеко від нас.

Очікується, з мільярда астероїдів приблизно 17% (166 мільйонів) мають супутника. Однак наразі ми знайшли лише 500 з них. Решта астероїдних супутників ще чекають свого відкриття", – прокоментувала спостереження дослідниця з Обсерваторії Лазурового берега Луана Ліберато.

Космічний телескоп Gaia робить важливі відкриття про астероїди з початку своєї роботи у 2013 році. Однак прилад Європейського космічного агентства, як зазначають науковці, під час останнього оприлюднення даних перевершив сам себе.

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Зображення орбіт понад 156 тисяч астероїдів від Сонця (позначено жовтим у центрі) до троянських астероїдів Юпітера (позначено червоним) Європейське космічне агентство

Gaia надала дані про орбіти понад 156 тисяч астероїдів у дуже високій якості. Це зробило можливим спостееження навіть за крихітними коливаннями астероїдів, що вказує на наявність у них супутника, який впливає на більший камінь гравітацією.

Навіщо шукати подвійні системи астероїдів?

Астероїди – це залишки матеріалу, який понад 4,6 мільярда років тому спочатку сформував Сонце, а потім породив планети Сонячної системи.

Це космічне каміння переважно розташоване в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, а тому отримує мало радіації від Сонця. Це означає, що склад цих об’єктів залишається у вигляді, наближеному до часу утворення найбільшої зірки системи.

За допомогою вивчення астероїдів науковці отримують знання про те, якою була Сонячна система мільярди років тому.

Також у наукових колах поширеною є думка про те, що вода та інші складні органічні молекули, які лягли в основу життя на Землі, були принесені на планету астероїдами. Подальші дослідження цього космічного каміння допоможуть виявити, наскільки правильним була ця теорія.

Крім того, астероїди здатні надати інформацію про те, як відбувалися часті зіткнення об’єктів у ранньому періоді існування Сонячної системи.

"Gaia довела свою значимість у дослідженні астероїдів, вона наполегливо працює над розкриттям таємниць космосу як всередині Сонячної системи, так і за її межами.

Це відкриття підкреслює, що кожен випуск даних Gaia є серйозним кроком у покращенні якості даних і демонструє дивовижну нову науку, яка стала можливою завдяки місії", – говорить науковий співробітник проєкту Gaia Тімо Прусті.

Очікується, що четвертий випуск даних Gaia відбудеться всередині 2026 року – він міститиме ще більше даних про орбіти астероїдів.

Раніше науковці лабораторного руху NASA виявили, що астероїд, який 27 червня пролітав повз Землю, мав власного невеликого супутника.