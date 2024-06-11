Телескоп "Хаббл" показав подвійну зірку: вона складається з червоного гіганта та білого карлика

Космічний телескоп "Хаббл" зробив зображення подвійної зірки Mira HM Sge, розташованої у сузір’ї Стрільця на відстані 3400 світлових років від нас.

Вона складається з червоного гіганта та білого карлика, повідомляє Європейське космічне агентство.

Такі подвійні зорі називають симбіотичними. Вони зазвичай складаються з гарячого карлика та його супутника – червоного гіганта. У Mira HM Sge частини розташовані занадто близько одна до одної, щоб "Хаббл" міг їх розпізнати.

"Матеріал стікає з червоного гіганта і падає на карлика, роблячи його надзвичайно яскравим. Червона туманність свідчить про зоряний вітер. Розмір туманності становить близько чверті світлового року", – зазначають в агентстві.

Зображення симбіотичної зірки Міра HM Sge, зроблене космічним телескопом "Хаббл" Фото: NASA, ESA, R. Sankrit (STScI), S. Goldman (STScI), J. DePasquale (STScI)

Зоряна система спалахнула як нова в 1975 році. Астрономи використали нові дані "Хаббла" та старої обсерваторії NASA SOFIA (Стратосферна обсерваторія інфрачервоної астрономії), а також архівні дані інших місій, щоб переглянути зміни у подвійній зоряній системі.

У період з квітня по вересень 1975 року Mira HM Sge стала яскравішою у 250 разів. Незвичайним є те, що вона не швидко згасла, як це зазвичай відбувається, а зберігала свою яскравість протягом десятиліть.

Останнім спостереження свідчать, що ця система стала гарячішою, але, як це не парадоксально, трохи згасла.

"Дані ультрафіолетового випромінювання "Хаббла" за 2021 рік показали сильну лінію випромінювання високоіонізованого магнію, якої не було в раніше опублікованих спектрах 1990 року.

Її присутність показує, що передбачувана температура білого карлика та акреційного диска зросла з менш ніж 220 000°C в 1989 році до понад 250 000°C – зараз", – пояснюють у Європейському космічному агентстві.

Дані телескопа SOFIA, який припинив роботу у 2022 році, засвідчили, що в зоряній системі є вода, газ і пил. Астрономи побачили, як вода рухається зі швидкістю приблизно 28 кілометрів на секунду, що, найімовірніше, є швидкістю акреційного диска навколо білого карлика.

Газовий міст, що зʼєднує гігантську червону зірку з білим карликом, охоплює приблизно 3,2 мільярда кілометрів.

Раніше телескоп "Хаббл" показав кулясте скупчення зірок у сузір'ї Золотої Риби.