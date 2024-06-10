Доказ теорії еволюції галактик: телескоп "Хаббл" показав кулясте скупчення зірок у сузір'ї Золотої Риби

Космічний телескоп "Хаббл" сфотографував яскраве кулясте зоряне скупчення у сузір’ї Золотої Риби.

Воно є доказом теорії еволюції галактик, що відбувається через злиття, повідомили в Європейському космічному агентстві.

Кулясте зоряне скупчення NGC 2005 розташоване на відстані 750 світлових років від серця Великої Магелланової Хмари. Вона є найбільшою галактикою-супутником Чумацького Шляху й віддалена приблизно на 162 тисячі світлових років від Землі.

Кулясті зоряні скупчення – це щільні скупчення, які можуть складатися з десятків тисяч або навіть мільйонів зірок. Вони тісно пов'язані гравітацією, а тому дуже стабільні.

"Хаббл" зазнімкував кулясте зоряне скупчення NGC 2005 Hubble/ESA, NASA

Саме стабільність забезпечує кулястим скупченням довголіття. Вони можуть сягати мільярдів років, тому часто складаються з дуже старих зір.

Тому кулясті зоряні скупчення можна порівняти із земними скам’янілостями. Останні дають уявлення про давніх рослин і тварин, а кулясті скупчення – про давніх зірок.

Сучасні вчені вважають, що галактики еволюціонують, зливаючись між собою. Існування NGC 2005 надало їм докази на підтримку цієї теорії. Зорі в цьому кулястому скупченні мають хімічний склад, відмінний від зоряного складу Чумацького Шляху, який розташований навколо нього.

Це свідчить про те, що колись Велика Ведмедиця зазнала злиття з іншою галактикою, яка давно розсіялась, але NGC 2005 залишилась як давній свідок злиття.

Нагадаємо, телескоп "Хаббл" показав нове фото вогнів далекої галактики.