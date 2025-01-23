Телескоп "Хаббл" зазнімкував околиці туманності з надмасивними зірками

Космічний телескоп "Хаббл" сфотографував околиці туманності Тарантул – найбільшої та найпродуктивнішої області зореутворення у локальному Всесвіті (регіоні довкола Чумацького Шляху).

У центрі туманності Тарантул розташовані надмасивні зірки, вага яких приблизно в 200 разів перевищує масу Сонця, пише Європейське космічне агентство (ESA).

Туманність Тарантул розташована за 160 тисяч світлових років у карликовій галактиці Велика Магелланова Хмара, що належить до сузірʼїв Золотої Риби та Менса.

"Попри те, що Велика Магелланова Хмара становить лише 10-20% маси галактики Чумацький Шлях, вона містить деякі з найбільш вражаючих областей зореутворення у сусідньому Всесвіті", – зазначають у космічному агентстві.

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Зображена на фото частина туманності складається з шарів різнокольорових хмар газу різної товщини. На задньому плані – синюваті, напівпрозорі та тонкі хмари. На них розташовані смуги більш червоного й темного грудкуватого пилу.

У нижньому лівому куті є кілька щільних смуг пилу, які блокують світло та здаються чорними. Маленькі зірочки розкидані по туманності.

"Зірки всередині та за хмарами пилу виглядають червонішими, ніж ті, що не закриті пилом. Пил поглинає та розсіює синє світло більше, ніж червоне, дозволяючи більшій кількості червоного світла досягати наших телескопів. Через це зірки виглядають червонішими, ніж вони є", – пояснюють у ESA.

Спостерігаючи за пиловими туманностями у Великій Магеллановій Хмарі та інших галактиках за допомогою "Хаббла", дослідники вивчатимуть роль космічного пилу у формуванні нових зірок і планет.

Раніше космічний телескоп Hubble створив величезну 2,5-гігапіксельну панораму Андромеди.