Телескоп Хаббл зазнімкував галактику Андромеду: це найбільше фото в його історії

Космічний телескоп Hubble створив величезну 2,5-гігапіксельну панораму Андромеди. Щоб зробити всі зображення, знадобилося 10 років, пише Universe Today.

Зображення є частиною великого астрономічного дослідження, результати якого опубліковано в Astrophysical Journal.

Галактика Андромеди (також відома як M31) є нашим найближчим галактичним сусідом Чумацького Шляху.

Детлаізоване фото галактики Андромеди, яке зробив телескоп Хаббл за 10 років University of Washington

"За допомогою Хаббла ми можемо отримати величезну кількість деталей про те, що відбувається в галактиці, зокрема – у Чумацькому Шляху", – пояснив головний дослідник Бен Вільямс з Університету Вашингтона.

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Зображення Андромеди – це мозаїка, яка складається щонайменше з 2,5 мільярда пікселів. На ньому можна побачити близько 200 мільйонів окремих зірок, усі вони гарячіші за наше Сонце. Але це лише невелика частка зіркового населення галактики, бо тьмяні зірки, такі як червоні карлики, непомітні.

На світлині також можна роздивитись яскраво-сині зоряні скупчення, фонові галактики, галактики-супутники та смуги пилу.

"Андромеда виглядає як галактика перехідного типу, яка розташована між спіральною зореутворювальною галактикою та еліптичною галактикою, де переважають старіючі червоні зірки", – сказав співавтор дослідження Даніель Вайс з Каліфорнійського університету в Берклі.

Нагадаємо, раніше Телескоп Вебба сфотографував 44 зірки у далекій галактиці. Раніше астрономи думали, що так далеко ідентифікувати окремі зірки не можливо.