Телескоп "Хаббл" зафільмував галактику в сузір'ї Близнюків, де вибухнула наднова

Космічний телескоп "Хаббл" зафільмував галактику LEDA 22057, розташовану приблизно за 650 мільйонів світлових років від Землі у сузір'ї Близнюків.

Саме в галактиці LEDA 22057 вибухнула наднова SN 2024PI, яку відкрили за допомогою автоматизованого дослідження в січні 2024 року, пише Європейське космічне агентство.

Дослідження охоплювало всю північну половину нічного неба кожні два дні і вже допомогло вченим каталогізувати понад 10 тисяч наднових.

Європейська обсерваторія (ESA) опублікувала фото наднової – це блідо-блакитна точка, розташована трохи нижче і правіше ядра галактики.

Телескоп зробив фото приблизно через півтора місяця після відкриття наднової, тому вона не така яскрава, як могла б бути.

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Вчені пояснили, що класифікують SN 2024PI як наднову типу Ia. Такі наднові утворюються, коли білий карлик, що є частиною подвійної системи, накопичує матерію від іншої зірки.

Білий карлик – це залишок зірки, маса якої на початку була меншою за 8 мас Сонця, пише Britannica.

Коли така зірка вичерпує своє паливо, вона скидає зовнішні шари, утворюючи планетарну туманність, а її залишкове ядро стає білим карликом.

Білий карлик має масу, меншу за 1,4 маси Сонця, а температура його поверхні може перевищувати 100 тисяч градусів.

Інша зірка в подвійній системі може бути червоним гігантом або зорею іншого типу. Вона передає матерію на білого карлика.

Коли маса білого карлика перевищує критичну межу, що дорівнює приблизно 1,4 маси Сонця (це "ліміт Чандрасекара" для білих карликів), його внутрішні умови стають нестабільними, що і призводить до вибуху наднової типу Ia.

Нагадаємо, раніше "Хаббл" зробив фото спіральної галактики NGC 2566, розташованої за 76 мільйонів світлових років від Землі.Також космічний телескоп зазнімкував галактику Messier 90, яка наближається до Землі.