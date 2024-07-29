"Хаббл" зазнімкував світіння карликової галактики, розташованої за 45 млн світлових років від Землі
Космічний телескоп "Хаббл" від NASA сфотографував ледь помітне світіння карликової галактики ІС 3430, яка розташована за 45 мільйонів світлових років від Землі у скупченні галактик у сузір’ї Діви.
Знімок показали у Європейському космічному агентстві.
Фахівці розповіли, що карликова галактик має гладку, овальну форму, позбавлену будь-яких ознак, як-от рукави або смуги.
"У неї немає газу для утворення великої кількості нових зірок. Цікаво, що IC 3430 має ядро з гарячих масивних блакитних зірок – це рідкісне явище для еліптичних галактик, яке свідчить про їхню недавню зореутворювальну активність", – зазначили експерти.
Характерною ознакою карликових галактик є те, що вони мають невелику кількість зірок, зазвичай менше мільярда. Однак їх достатньо для того, щоб відтворити такі самі форми, як у більших галактик.
Нагадаємо, телескоп "Хаббл" зробив фото спіральної галактики, розташованої за 100 мільйонів років від нашої планети.