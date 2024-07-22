"Хаббл" зазнімкував спіральну галактику за 100 млн світлових років від Землі

Як виглядає спіральна галактика у 100 млн років від Землі

Космічний телескоп "Хаббл" сфотографував спіральну галактику NGC 3430, що розташована на відстані 100 мільйонів світлових років від Землі.

Вона є частиною сузір'я Малого Лева, повідомляє Європейське космічне агентство.

Галактика NGC 3430 є прикладом галактичної спіралі. ЇЇ зображення астроном Едвін Хаббл використовував для створення своєї класифікації галактик у 1926 році.

На початку XX століття науковець Едвін Хаббл (Тезка космічного телескопа) написав статтю, у якій класифікував близько 400 галактик за їхнім зовнішнім виглядом — спіральні, спіральні з перемичками, лінзоподібні, еліптичні або неправильні. Ця проста типологія виявилася надзвичайно впливовою, і сучасні, більш детальні схеми, якими користуються сьогодні астрономи, все ще базуються на ній.

Галактика NGC 3430 належить до типу спіральної галактики без центральної смуги з відкритими, чітко окресленими рукавами (яскрава спіралеподібна область у диску галактики). У неї є три рукави, а ще велика кількість космічного газу та темного пилу між рукавами.

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Навколо NGC 3430 є також кілька відносно близьких галактик, які завдяки гравітації скупчились навколо.

Нагадаємо, нещодавно "Хаббл" зазнімкував галактику за 49 млн світлових років від Землі. Зробити зображення вдалося завдяки вивченню руху матерії та енергії в сусідніх галактиках.