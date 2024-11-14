Японський телескоп зазнімкував рідкісну галактику з трьома кільцями: її походження невідоме

Японський космічний телескоп Subaru зазнімкував надзвичайно рідкісну галактику з трьома кільцями. Її походження залишається загадкою для науки.

Про це повідомляє Live Science із посиланням на заяву Національної астрономічної обсерваторії Японії.

Знімок зробили з острова Мауна-Кеа на Гаваях. На ньому зображена оточена трьома кільцями галактика, розташована на відстані приблизно 800 мільйонів світлових років від Землі.

Згідно із класифікацією Габбла, галактики поділяються на чотири категорії: еліптичні, лінзоподібні, спіральні та неправильні.

Еліптичні мають яйцеподібну форму та рівномірний розподіл зірок. Лінзоподібні галактики схожі на сплющені еліпси з опуклістю в центрі. Спіральні, як-от Чумацький Шлях, мають центральну опуклість із закрученими "зоряними рукавами". Неправильні галактики не мають конкретної організованої форми.

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Кільцеподібні галактики не вписуються у ці категорії. Через це низка науковців стверджують, що класифікація Габбла потребує оновлення.

Наразі вчені не знають напевно, як формуються кільцеподібні галактики. Існує гіпотеза, що вони виникають в результаті зіткнень одна з одною. В іншій ідеться про те, що коли одна галактика потрапляє в центр спіральної, утворюються пульсації газу і пилу, які формують кільце.

Також є думка, що кільця є результатом природних резонансних явищ. Коли міжзоряний газ всередині галактики рухається, через гравітацію він часто збирається в певних областях. За деяких обставин це може призвести до утворення характерної форми кільця – або навіть декількох.

Galaxy Cruise, громадський науковий проєкт, відповідальний за класифікацію зображень телескопа Subaru, наразі розглядає кільцеві галактики як результат зіткнень.

Чи сформувалася виявлена галактика з трьома кільцями внаслідок одного чи кількох зіткнень або якимось іншим чином – поки що невідомо.

Нагадаємо, космічні телескопи Джеймса Вебба та "Хаббл" зазнімкували процес злиття двох галактик.