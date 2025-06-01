Далеке минуле Всесвіту: телескопу Вебба вдалося зазнімкувати найдавніше зоряне світло

Космічний телескоп Джеймса Вебба зазирнув у минуле Всесвіту, яке людству ще не вдавалося побачити. Він зазнімкував найдавніше зоряне світло.

Про це повідомляє IFLScience із посиланням на Європейське космічне агентство (ESA).

Для створення зображення зробили дев'ять знімків і провели 120 годин спостережень. На сьогодні це зображення з найдовшою витримкою, створене телескопом Вебба.

На ньому можна побачити скупчення галактик Abell S1063, розташоване на відстані 4,5 мільярда світлових років від Землі.

Скупчення галактик Abell S1063 ESA/Webb, NASA & CSA, H. Atek, M. Zamani

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Воно важить у трильйон разів більше за Сонце, складається з понад 50 підтверджених галактик і, ймовірно, ще сотні менших.

Скупчення настільки масивне і щільне, що його гравітація викривила навколишній простір-час, який тепер діє як збільшувальне скло та спотворює світло об'єктів на задньому плані.

Гравітаційне лінзування є особливим, адже дозволяє астрономам зазирнути в минуле Всесвіту далі, ніж за допомогою самого лише телескопа.

Домінантною у скупченні є величезна яскраво-біла еліптична галактика, яка є його ядром. Поруч можна побачити багато інших галактик такого ж типу.

На передньому плані розміщені кілька великих та яскравих зірок.

Червоні лінії навколо – це неймовірно віддалені галактики, збільшені й викривлені гравітаційним лінзуванням. Саме вони надають зображенню унікальності.

Лінії є світлом від цих далеких галактик, а отже – перших зірок.

Тепер вчені, які проводили спостереження, мають з'ясувати, наскільки давніми є ці об'єкти.

Нагадаємо, вчені знайшли галактику раннього Всесвіту, схожу на Чумацький Шлях, яка утворилася 11 мільярдів років тому.