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Далеке минуле Всесвіту: телескопу Вебба вдалося зазнімкувати найдавніше зоряне світло

Альона Павлюк — 1 червня, 09:00
Далеке минуле Всесвіту: телескопу Вебба вдалося зазнімкувати найдавніше зоряне світло
Космічний телескоп Джеймса Вебба
24K-Production/Depositphotos

Космічний телескоп Джеймса Вебба зазирнув у минуле Всесвіту, яке людству ще не вдавалося побачити. Він зазнімкував найдавніше зоряне світло.

Про це повідомляє IFLScience із посиланням на Європейське космічне агентство (ESA).

Для створення зображення зробили дев'ять знімків і провели 120 годин спостережень. На сьогодні це зображення з найдовшою витримкою, створене телескопом Вебба.

На ньому можна побачити скупчення галактик Abell S1063, розташоване на відстані 4,5 мільярда світлових років від Землі.

Галактичне скупчення Abell S1063
Скупчення галактик Abell S1063
ESA/Webb, NASA & CSA, H. Atek, M. Zamani
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Воно важить у трильйон разів більше за Сонце, складається з понад 50 підтверджених галактик і, ймовірно, ще сотні менших.

Скупчення настільки масивне і щільне, що його гравітація викривила навколишній простір-час, який тепер діє як збільшувальне скло та спотворює світло об'єктів на задньому плані.

Гравітаційне лінзування є особливим, адже дозволяє астрономам зазирнути в минуле Всесвіту далі, ніж за допомогою самого лише телескопа.

Домінантною у скупченні є величезна яскраво-біла еліптична галактика, яка є його ядром. Поруч можна побачити багато інших галактик такого ж типу.

На передньому плані розміщені кілька великих та яскравих зірок.

Червоні лінії навколо – це неймовірно віддалені галактики, збільшені й викривлені гравітаційним лінзуванням. Саме вони надають зображенню унікальності.

Лінії є світлом від цих далеких галактик, а отже – перших зірок.

Тепер вчені, які проводили спостереження, мають з'ясувати, наскільки давніми є ці об'єкти.

Нагадаємо, вчені знайшли галактику раннього Всесвіту, схожу на Чумацький Шлях, яка утворилася 11 мільярдів років тому.

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