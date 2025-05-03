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Космічний "бенкет": телескоп Вебба зафіксував на одному знімку тисячі галактик

Вікторія Андрєєва — 3 травня, 09:00
Космічний бенкет: телескоп Вебба зафіксував на одному знімку тисячі галактик
Сотні далеких галактик на одному знімку
Європейське космічне агентство

Нове зображення, зроблене космічним телескопом Джеймса Вебба, вразило астрономів кількістю зафіксованих на ньому далеких галактик.

Його назвали справжнім візуальним "бенкетом" з глибокого Всесвіту.

Про це пише Space.com.

На фото – безліч космічних об'єктів, зокрема зірки Чумацького Шляху, які помітні завдяки характерним променеподібним відблискам. Також там видніються галактики, розташовані на відстані мільярдів світлових років від Землі – вони є своєрідними "скам’янілостями" раннього Всесвіту.

Колір кожного об’єкта розповідає про його вік і відстань: молоді зорі світяться блакитним, старіші – червоним.

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Особливо привертає увагу наймасивніше скупчення галактик у цій ділянці космосу. Його видно трохи нижче центру кадру – це скупчення світиться біло-золотистим сяйвом. Ми бачимо його таким, яким воно було 6,5 мільярда років тому – в епоху, коли Всесвіту ще не було й половини нинішнього віку.

"Понад половина всіх галактик у Всесвіті входять до складу подібних груп. Їхнє вивчення дає змогу зрозуміти, як окремі галактики об’єднуються у скупчення – найбільші гравітаційно пов’язані структури у Всесвіті", – зазначають у Європейському космічному агентстві (ESA).

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Фото астрономи назвали справжнім візуальним “бенкетом” з глибокого Всесвіту
Фото: Європейське космічне агентство

Приналежність до галактичної групи суттєво впливає на долю самої галактики: під час злиття чи гравітаційних взаємодій вона може змінити форму, структуру, темп зореутворення – фактично, перезапустити свою еволюцію.

На зображенні видно величезне різноманіття галактик: від витончених спіральних систем до деформованих чи хаотичних форм, що свідчать про нещодавні зіткнення або злиття.

Нагадаємо, нещодавно телескоп "Хаббл" зробив випадкове відкриття й зафіксував, як зірка затьмарила галактику.

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