Космічний "бенкет": телескоп Вебба зафіксував на одному знімку тисячі галактик

Нове зображення, зроблене космічним телескопом Джеймса Вебба, вразило астрономів кількістю зафіксованих на ньому далеких галактик.

Його назвали справжнім візуальним "бенкетом" з глибокого Всесвіту.

Про це пише Space.com.

На фото – безліч космічних об'єктів, зокрема зірки Чумацького Шляху, які помітні завдяки характерним променеподібним відблискам. Також там видніються галактики, розташовані на відстані мільярдів світлових років від Землі – вони є своєрідними "скам’янілостями" раннього Всесвіту.

Колір кожного об’єкта розповідає про його вік і відстань: молоді зорі світяться блакитним, старіші – червоним.

РЕКЛАМА:

Особливо привертає увагу наймасивніше скупчення галактик у цій ділянці космосу. Його видно трохи нижче центру кадру – це скупчення світиться біло-золотистим сяйвом. Ми бачимо його таким, яким воно було 6,5 мільярда років тому – в епоху, коли Всесвіту ще не було й половини нинішнього віку.

"Понад половина всіх галактик у Всесвіті входять до складу подібних груп. Їхнє вивчення дає змогу зрозуміти, як окремі галактики об’єднуються у скупчення – найбільші гравітаційно пов’язані структури у Всесвіті", – зазначають у Європейському космічному агентстві (ESA).

Фото астрономи назвали справжнім візуальним “бенкетом” з глибокого Всесвіту Фото: Європейське космічне агентство

Приналежність до галактичної групи суттєво впливає на долю самої галактики: під час злиття чи гравітаційних взаємодій вона може змінити форму, структуру, темп зореутворення – фактично, перезапустити свою еволюцію.

На зображенні видно величезне різноманіття галактик: від витончених спіральних систем до деформованих чи хаотичних форм, що свідчать про нещодавні зіткнення або злиття.

Нагадаємо, нещодавно телескоп "Хаббл" зробив випадкове відкриття й зафіксував, як зірка затьмарила галактику.