Утворилася 11 млрд років тому: вчені знайшли галактику раннього Всесвіту, схожу на Чумацький Шлях

Астрономи знайшли галактику, напрочуд схожу на наш Чумацький Шлях. Вона має спіральну структуру з прямою смугою зірок і газу, що проходить через центр, та є набагато масивнішою.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature, пише Reuters.

Далеку галактику J0107a помітили такою, якою вона з'явилася 11,1 мільярда років тому. Для її вивчення дослідники використали космічний телескоп Джеймса Вебба.

Вони визначили, що маса галактики з її зірками та газом більш ніж у 10 разів перевищує масу Чумацького Шляху. Крім того, зірки у ній утворюються у 300 разів швидше. Однак J0107a компактніша за Чумацький Шлях.

Це відкриття порушило важливе питання: як така масивна галактика сформувалася в ранньому Всесвіті?

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Хоча зараз існує кілька галактик, в яких зореутворення відбуваються зі швидкістю, подібною до J0107a, майже всі вони перебувають у процесі галактичного злиття або зіткнення.

У перші кілька мільярдів років після Великого вибуху, який стався 13,8 мільярда років тому, галактики були більш турбулентними та багатшими на газ. Це сприяло екстремальним сплескам зореутворення.

Порівняно з іншими галактиками-монстрами у далекому Всесвіті, J0107a є дуже схожою на сучасні спіральні галактики. Тому вчені вважають, що теорії про формування сучасних галактичних структур, можливо, доведеться переглянути.

Це дослідження є свідченням, що галактики зі спіральною формою з'явилися набагато раніше, ніж вважалося. J0107a наразі є одним з найбільш ранніх відомих прикладів галактики із перемичкою (баром).

Близько двох третин спіральних галактик сьогодні мають бар. Вважається, що він слугує своєрідним "зоряним розплідником", що втягує газ всередину зі спіральних рукавів.

Частина газу утворює так звані молекулярні хмари. Гравітація спричиняє їхнє стиснення цих хмар, в результаті чого формуються невеликі центри, які нагріваються і стають новими зірками.

Довжина бару, який є частиною J0107a, складає близько 50 тисяч світлових років.

Нагадаємо, астрономи вперше зафіксували "поєдинок" двох галактик у Всесвіті.