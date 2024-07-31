Ексведучий BBC визнав свою провину у справі про зберігання дитячої порнографії

Один з найвідоміших і найвисокооплачуваніших телеведучих каналу BBC Г'ю Едвардс визнав свою вину у зберіганні непристойних зображень дітей. За це він може отримати тюремний термін.

Про це повідомляє The Guardian.

Слідство встановило, що з грудня 2020-го по серпень 2021 року Едвардс вів листування в WhatsApp з невідомою особою, яка надіслала йому 377 фотографій сексуального характеру, 41 з яких були непристойними зображеннями дітей. Серед них 7 належали до найнебезпечнішої категорії А, 12 – до категорії B, а 22 – до категорії C.

Зображення категорії А показують серйозне насильство, зокрема сексуальні дії з проникненням. Категорія B охоплює зображення, які містять насильство та сексуальні дії без проникнення. Категорія C включає зображення оголених тіл та контент сексуального характеру без насильства.

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Серед зображень категорії А були фото дітей віком від 13 до 15 років, а також одне зображення дитини віком від 7 до 9 років.

У Вестмінстерському суді Едвардс був визнаний винним за трьома пунктами обвинувачення у цьому злочині.

У лютому 2021 року Едвардс попросив співрозмовника не надсилати йому більше зображень неповнолітніх. Останн непристойне зображення було надіслане в серпні 2021 року – відео категорії А за участі маленького хлопчика.

Відповідно до настанов щодо призначення покарання, початковий термін ув'язнення за зберігання зображення сексуальних дій з проникненням становить 12 місяців. Початковий термін за створення контенту з сексуальним насильством без проникнення становить 26 тижнів, а за фото сексуального характеру без насильства – виконання суспільно корисних робіт.

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Королівська прокуратура зазначає, що юридичне визначення "створення непристойних зображень" є широким і до нього може входити, зокрема, отримання таких зображень через соцмережі.

Прокурор Хоуп повідомив суду, що для Едвардса можна розглянути суспільні роботи, програму лікування сексуальних правопорушників або умовний термін, якщо є можливість його реабілітації.

Обтяжуючими обставинами було те, що серед непристойного контенту були й відео за участі дітей, а також ранній вік дитини – ймовірно, від 7 до 9 років на двох зображеннях категорії А.

Пом'якшуючими обставинами стали раннє визнання вини, хороша репутація Едвардса, його психічні проблеми та "щире каяття".

Адвокат Едвардса Філіп Еванс сказав, що Едвардс мав "як психічні, так і фізичні" проблеми зі здоров'ям.

За даними Reuters, Еванс переконував суд, що його клієнт визнав провину лише щодо зображень, надісланих через WhatsApp.

"У цій справі немає доказів того, що містер Едвардс самостійно створював або розповсюджував будь-які зображення", – заявив адвокат.

Вирок у справі Едвардса винесуть 16 вересня.

За 40 років роботи на BBC Г'ю Едвардс висвітлював найважливіші світові події, зокрема, похорон королеви Єлизавети II та коронацію короля Чарльза III.

Раніше ми розповідали, що у містечку Альмандралехо на півдні Іспанії зловмисники використовували штучний інтелект, щоб поширювати фото голих дівчат без їх відома.