Знімали дитяче порно та ґвалтували: у Кривому Розі судитимуть матір та її співмешканця

У Кривому Розі матір та її співмешканця судитимуть за розбещення та зґвалтування доньок жінки, яким 1 та 2 роки.

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, підозрювані знімали дитяче порно та примушували дітей брати участь у цьому процесі.

"Встановили, що матір разом із співмешканцем розбещували 1-річну доньку. Крім цього, вона неодноразово ґвалтувала іншу свою дитину, якій 2 роки", – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що жінка фіксувала свої дії на мобільний телефон.

Відомо, що у неї троє дітей. Їх вилучили з родини. Наразі вони перебувають в дитячому будинку сімейного типу. А підозрюваних взяли під варту.

За фактами розбещення, зґвалтування малолітніх, виготовлення дитячої порнографії та примушування дітей до її створення відкрито кримінальне провадження за частинами 4 та 6 статті 152, частиною 2 статті 156 і частиною 4 статті. 301-1 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

"УП. Життя" звернулася за коментарями до Дніпропетровської обласної прокуратури, однак там відмовилися коментувати інцидент без письмової згоди прокурора.

Раніше ми розповідали, що на Київщині засудили чоловіка, який викрав 4-річну дитину та намагався її зґвалтувати.