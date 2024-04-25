Порносайт для котів: зоозахисники в оригінальний спосіб закликали стерилізувати тварин

Зоозахисники анонсували перший порносайт для котів, щоб привернути увагу до стерилізації

Зоозахисники з організації UAnimals випустили анонс першого порносайту для котів.

У такий спосіб активісти намагаються привернути увагу до проблеми безконтрольного розмноження тварин й закликати до стерилізації чотирилапих.

У жартівливому відео, яке опублікували в соцмережі, акторами дубляжу "котячих порнороликів" стали ведучий і співак Володимир Дантес, а також українська порноакторка Юлія Сенюк.

У дописі від відео зоозахисники взялися міркувати на тему того, чи потрібні котам "гаряченькі відео" та чи мріють вони "знайти пару на все життя, народити кошенят і відчути радість батьківства".

Натомість вони наголосили, що коти:

▲ не мають безконтрольно розмножуватися без шансу на життя;

▲ не мають помирати без прихистку та людської турботи;

▲ не повинні гинути в прифронтових областях.

У коментарі для "УП. Життя" співробітниця організації Руслана Ходжаєва зазначила, що завдяки "порносайту для котів" зоозахисники хотіли висвітлити помилкове уявлення людей про інтимне життя пухнастиків.

"Люди сприймають тварин через призму власного досвіду. Наприклад, що материнство приносить щастя, що воно є природним, що тварини свідомо отримують сексуальне задоволення від процесу спарювання.

Насправді ж це помилкові твердження. Тварини не відчувають радості материнства та трепету очікування. Ними керують інстинкти", – зазначила Руслана Ходжаєва.

Вона нагадала про безкоштовну програму стерилізації від організації. Залишити заявку можна тут.

"То чи потрібне котам доросле кіно? Та ні. Але їм на 100% потрібна наша з вами допомога! Будьте свідомими! Прихистіть тварину з вулиці та підтримайте місії стерилізації у прифронтових областях", – додали в організації.

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