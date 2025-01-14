Компенсували 109 гривень: тернопільський виш звинуватив "Укрпошту" у втраті цінних документів

Тернопільський медичний університет заявив, що "Укрпошта" загубила цінні документи студентів-іноземців вишу.

Про інцидент повідомили на сторінці ТНМУ у Facebook.

У виші розповіли, що 4 грудня 2024 року його працівники надіслали рекомендований лист з апостилізованими (підтвердженими) освітніми документами іноземних студентів, які здобувачі освіти отримали у за кордоном, через центральне відділення "Укрпошти" у Тернополі на адресу Державного підприємства "Інформаційно-іміджевий центр" Міністерства освіти і науки України.

Станом на 13 січня 2025 року відправлення перебувало у логістичному центрі Тернополя.

"На звернення відділу документообігу ТНМУ працівники "Укрпошти" відповідають, що не можуть знайти листа. Натомість на запит заступника декана факультету іноземних студентів Олександра Токарського щодо цього листа отримали відповідь, що компенсовано вартість кореспонденції у розмірі 109 гривень.

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Вартість компенсації втраченого рекомендованого листа не може компенсувати завданих збитків у вигляді втрати документів. Це неспівмірні речі", – йдеться у дописі.

Де наразі відправлений лист з документами – у виші з’ясувати не змогли. В університеті кажуть, що зверталися до директорки з розвитку мережі Тернопільського регіону "Укрпошти" Тамари Оксюти, але "чіткої відповіді не отримали". Тож попросили втрутитися у ситуацію генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

У коментарі для "УП. Життя" Ігор Смілянський розповів, що наразі "Укрпошта" з’ясовує деталі інциденту.

"Ми маємо вирішувати всі питання винятково з відправником, бо за законом він чи вона є власником відправлення", – говорить директор компанії.