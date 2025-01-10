"Будапештський меморандум – це х***я": "Укрпошта" випустила марку з цитатою Зеленського

"Укрпошта" випустила марку з цитатою Зеленського про Будапештський меморандум

"Укрпошта" випустила марку, присвячену Будапештському меморандуму. На ній є цитата президента Володимира Зеленського з нещодавнього подкасту з американським журналістом Лексом Фрідманом.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Марка зі словами "Будапештський меморандум – це х***я" вже доступна до покупки онлайн.

"Як завжди, Соломонове рішення – новинку випущено в рамках проєкт "Власна марка".

Хто бажає – той купує. Кому ця ідея не до вподоби, той оминає. Демократія й свобода слова в дії", – зазначив Смілянський.

РЕКЛАМА:

Вартість поштового аркуша "Будапештський меморандум – це х***я" складає 600 гривень. Він містить дев'ять марок.

Нагадаємо, у подкасті Фрідмана Зеленський наголосив, що Україні для припинення війни потрібні надійні гарантії безпеки не лише "на папері", оскільки свого часу гарантам Будапештського меморандуму було "пох*ру" на Україну.