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Новий TikTok-тренд: що таке Barbaras Rhabarberbar і чому всі під це танцюють

Альона Павлюк — 6 травня, 13:35
Новий TikTok-тренд: що таке Barbaras Rhabarberbar і чому всі під це танцюють
TikTok заполонив танцювальний тренд під німецьку скоромовку
Bodo Wartke & Marti Fischer/TikTok

TikTok заполонили відео, зняті під незвичну німецькомовну реп-пісню, яка виявилася покладеною на біт скоромовкою. З неї створили танцювальний тренд.

Авторами відео з декламацією скоромовки під назвою Barbaras Rhabarberbar є музичний комік Бодо Вартке та його друг Марті Фішер, який займається створенням контенту, повідомляє Sky News.

Його у TikTok опублікували у грудні 2023 року.

@bodowartke Part 2 findet Ihr in der Playlist unten! Dass die Barbaren und der Barbier neben dem Bier auch bei Barbaras Rhabarberkuchen zugegriffen haben, liegt an der appetitanregenden Wirkung der im Rhabarber enthaltenen Apfel- und Zitronensäuren - denn: "Sauer macht gelüstig". Vielen Dank an @Marti Fischer für die tolle Zusammenarbeit und den freshen Beat! #bodowartke #einversuch #onetake #rhabarber #barbaren #barbapapa #barbier #zungenbrecher #zungenbrecher4punkt0 #tonguetwisters #zungenfertigkeit #reimkunst #sprechgesang #hiphop #hiphoptonguetwisters #rap #raptonguetwisters ♬ Barbaras Rhabarberbar - Bodo Wartke & Marti Fischer

"У маленькому селі колись жила дівчинка на ім'я Барбара. Барбара була відома в окрузі своїм чудовим пирогом із ревенем. Всі так любили їсти її пиріг з ревенем, що називали її Ревенева Барбара", – саме так починається скоромовка.

Далі за сюжетом дівчина відкриває власний заклад, в якому може продавати свій пиріг клієнтам.

Коли скоромовка ускладнюється, в ній згадуються "три варвари", які мали "бороди", тому вони "пішли до барбера".

Наприкінці бородаті варвари, які пішли до барбера, полюбляли пити пиво в барі Барбари та їсти пиріг із ревенем.

Оригінальне відео з реп-скоромовкою зібрало 1,7 мільйона вподобань.

У березні дві австралійські театральні акторки Стефані та Крістіна завантажили у TikTok відео, на якому вони у костюмах танцюють під скоромовку Вартке та Фішера.

@steph_who___ (Please tag us if you try out our dance we would love to see :)) When ron and ned get together in the bathroom 🫶🏻 #babara #BarbarasRhabarberbar #dance #theatrekids #theatre #theatretok #batboy #musicaltheatre #stephwho #dannce #stephgraham #babaradance ♬ Barbaras Rhabarberbar - Bodo Wartke & Marti Fischer

Згодом дівчата опублікували ще одне відео із цим же танцем, однак у своєму звичайному одязі. Користувачі їх не впізнали та звинуватили у плагіаті, тому Стефані та Крістіні довелося пояснювати, що вони і є авторками першого ролика.

Згодом танець почали повторювати інші користувачі соцмережі та самі автори пісні. Наразі під неї записали понад 28 тисяч відео, найпопулярніше з яких набрало 2 мільйони лайків.

@milad.on.the.run Since this is german track, I had to do the challenge. Don’t take life too serious friends 😜✌🏽 #dance #dancechallenge #barbara #suit #uniform #barbarasrhabarberbar #dc @Stephanie ♬ Barbaras Rhabarberbar - Bodo Wartke & Marti Fischer

Однією з причин популярності пісень від маловідомих творців контенту є те, що наприкінці січня один із найбільших лейблів світу Universal Music Group (UMG) вирішив не продовжувати контракт з TikTok. Це сталося через те, що артисти не отримують винагороду за використання їхніх пісень на платформі.

Нагадаємо, TikTok оприлюднив 10 найбільш хітових відео 2023 року.

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