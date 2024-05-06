Новий TikTok-тренд: що таке Barbaras Rhabarberbar і чому всі під це танцюють

TikTok заполонили відео, зняті під незвичну німецькомовну реп-пісню, яка виявилася покладеною на біт скоромовкою. З неї створили танцювальний тренд.

Авторами відео з декламацією скоромовки під назвою Barbaras Rhabarberbar є музичний комік Бодо Вартке та його друг Марті Фішер, який займається створенням контенту, повідомляє Sky News.

Його у TikTok опублікували у грудні 2023 року.

"У маленькому селі колись жила дівчинка на ім'я Барбара. Барбара була відома в окрузі своїм чудовим пирогом із ревенем. Всі так любили їсти її пиріг з ревенем, що називали її Ревенева Барбара", – саме так починається скоромовка.

Далі за сюжетом дівчина відкриває власний заклад, в якому може продавати свій пиріг клієнтам.

Коли скоромовка ускладнюється, в ній згадуються "три варвари", які мали "бороди", тому вони "пішли до барбера".

Наприкінці бородаті варвари, які пішли до барбера, полюбляли пити пиво в барі Барбари та їсти пиріг із ревенем.

Оригінальне відео з реп-скоромовкою зібрало 1,7 мільйона вподобань.

У березні дві австралійські театральні акторки Стефані та Крістіна завантажили у TikTok відео, на якому вони у костюмах танцюють під скоромовку Вартке та Фішера.

Згодом дівчата опублікували ще одне відео із цим же танцем, однак у своєму звичайному одязі. Користувачі їх не впізнали та звинуватили у плагіаті, тому Стефані та Крістіні довелося пояснювати, що вони і є авторками першого ролика.

Згодом танець почали повторювати інші користувачі соцмережі та самі автори пісні. Наразі під неї записали понад 28 тисяч відео, найпопулярніше з яких набрало 2 мільйони лайків.

Однією з причин популярності пісень від маловідомих творців контенту є те, що наприкінці січня один із найбільших лейблів світу Universal Music Group (UMG) вирішив не продовжувати контракт з TikTok. Це сталося через те, що артисти не отримують винагороду за використання їхніх пісень на платформі.

Нагадаємо, TikTok оприлюднив 10 найбільш хітових відео 2023 року.