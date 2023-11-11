Новий тренд TikTok: кавери на пісню "Пес Патрон" під Radiohead та Lana Del Rey. ВІДЕО

У TikTok шириться новий тренд – користувачі масово роблять кавери на пісню "Пес Патрон" на основі світових хітів.
Відтепер її можна послухати у найрізноманітніших жанрах – рок, реп та навіть мамбо.
Оригінальна пісня присвячена джек-рапссел-тер'є́ру Патрону, який допомагає ДСНС розміновувати звільнені території. Її випустив український гурт Karta Svitu у серпні 2022 року.
Патрон став відомим під час війни. Він має відзнаку "Чотирилапий захисник" від Кінологічної спілки України та навіть власний мультсеріал, саундтреком до якого стала пісня від Karta Svitu.
Першим кавером, який започаткував тренд, стала сумна версія "Пса Патрона".
@roflememe #roflememe #shizoposting #mashup #remix #мешап #ремікс #cryoffear #песпатрон ♬ пес патронувся - roflememe
Одна з найпопулярніших варіацій пісні використовує мотив "Bad Guy" Billie Eilish:
@dariasings всім гав #песпатрон #песпатронкавер ♬ Поганий хлопчик патрон - Дар'я через апостроф
Також "Пса Патрона" переспівали під мелодію Radiohead "Creep":
@monrote Моя версія тренду про Пса Патрона. Оригінал: Radiohead - Creep. #пес #патрон #песпатрон #радіохед ♬ Кріпі Пес Патрон - Monrote
Зазвучала пісня й під Queen "Bohemian Rhapsody":
@skarb.wav Пес Патрон але у версії Queen - Bohemian Rhapsody. Дякую за натхнення @Monrote #песпатрон #хтотримаєцейрайон #фреддімеркюрі ♬ original sound - Skarb
Реп-версію "Пса Патрона" створили на основі "Lose Yourself" від Eminem.
@dimavilnui #песпатрон #українськийтікток ♬ оригінальний звук - VILNUI
Зробили кавер і під латиноамериканські мотиви пісні "Sway" Michael Buble:
@nesamovytaya Як же я люблю цей тренд 🥰#песпатрон #укрток #рекомендації @Patron_official ♬ оригинальный звук - Несамовита
Не обійшлося без королеви смутку. "Пса Патрона" заспівали під "West Coast" Lana Del Rey:
@puhnastyi_zvir як зупинитися робити кавера на пса патрона? #песпатрон #песпатронпісня #песпатронкавер ♬ original sound - пухнастий звір | гітаристка 🎸
Нагадаємо, у соцмережах ще один новий тренд – світ танцює гопака під пісню "Ти ж мене підманула".
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