Новий тренд TikTok: кавери на пісню "Пес Патрон" під Radiohead та Lana Del Rey. ВІДЕО

У TikTok шириться новий тренд – користувачі масово роблять кавери на пісню "Пес Патрон" на основі світових хітів.

Відтепер її можна послухати у найрізноманітніших жанрах – рок, реп та навіть мамбо.

Оригінальна пісня присвячена джек-рапссел-тер'є́ру Патрону, який допомагає ДСНС розміновувати звільнені території. Її випустив український гурт Karta Svitu у серпні 2022 року.

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Патрон став відомим під час війни. Він має відзнаку "Чотирилапий захисник" від Кінологічної спілки України та навіть власний мультсеріал, саундтреком до якого стала пісня від Karta Svitu.

Першим кавером, який започаткував тренд, стала сумна версія "Пса Патрона".

Одна з найпопулярніших варіацій пісні використовує мотив "Bad Guy" Billie Eilish:

Також "Пса Патрона" переспівали під мелодію Radiohead "Creep":

Зазвучала пісня й під Queen "Bohemian Rhapsody":

Реп-версію "Пса Патрона" створили на основі "Lose Yourself" від Eminem.

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Зробили кавер і під латиноамериканські мотиви пісні "Sway" Michael Buble:

Не обійшлося без королеви смутку. "Пса Патрона" заспівали під "West Coast" Lana Del Rey:

Нагадаємо, у соцмережах ще один новий тренд – світ танцює гопака під пісню "Ти ж мене підманула".