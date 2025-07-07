Винесла дитину на балкон, а тоді – на смітник: матір з Рівненщини судитимуть за вбивство немовляти

На Рівненщині судитимуть 42-річну жінку, яка, за даними слідства, вбила свою новонароджену дитину і винесла її тіло на смітник.

Суд Рівненського району обрав їй запобіжний у вигляді особистого зобов’язання, повідомляє поліція Рівненщини.

Тіло немовляти у покривалі знайшли біля смітників на вулиці Кулика і Гудачека 29 квітня. Тоді 62-річна місцева жителька викликала поліцію.

Працівники карного розшуку Рівненського РУП знайшли породіллю: нею виявилася 42-річна уродженка Рівненського району.

Жінка напередодні приїхала з-за кордону та зупинилася жити в орендованій квартирі у Рівному.

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За даними поліції, жінка приховувала свою вагітність, не зверталася до медиків та самостійно народжувала у ванній.

"Згодом, розуміючи, що новонародженій дитині потрібен догляд та належна медична допомога, [фігурантка] віднесла дівчинку на балкон, де вона померла. У подальшому, породілля поклала її тіло до поліетиленового пакету та віднесла до сміттєвого контейнеру", – кажуть правоохоронці.

Слідчі перекваліфікували кримінальне провадження, розпочате за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України), на ст. 117 Кримінального кодексу – умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів.

Фігурантці повідомили про підозру. Максимальна санкція статті, за якою її судять, передбачає 5 років увʼязнення.

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Нагадаємо, нещодавно поліція Рівненщини взялася розслідувати загибель немовляти внаслідок удушення. У злочині підозрюють його 35-річну матір, яка вже була позбавлена батьківських прав на двох дітей.

А на Івано-Франківщині судили жінку, яка викинула немовля у криницю. Жінка завагітніла внаслідок зґвалтування – і позбутися дитини "порадив" ґвалтівник.