Психологія замість сили волі: вчені з'ясували, як тип особистості впливає на задоволення від тренувань

Вчені розповіли, як тип особистості може впливати на відчуття задоволення від тренувань

Вчені рекомендують людям, які не можуть знайти в собі мотивації для занять спортом, підібирати собі тренування відповідно до типу особистості. Вони встановили, що люди з різними особистісними рисами отримують задоволення від різних видів фізичних вправ.

Більш екстравертовані люди віддають перевагу високоінтенсивним тренуванням з іншими людьми, зокрема командним видам спорту. Водночас люди, схильні до нейротизму (показник, що вимірює емоційну нестабільність людини), віддають перевагу індивідуальним тренуванням з короткими перервами.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі Frontiers in Psychology, пише CNN.

У дослідженні використовували загальноприйняту модель, яка визначає особистість людини через п'ять рис – екстраверсію, нейротизм, поступливість, відкритість і сумлінність.

Щоб отримати такі висновки, вчені з Університетського коледжу Лондона спочатку попросили 132 учасників дослідження у віці від 25 до 51 року заповнити анкету, яка виявила їхні особистісні риси.

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Згодом науковці протестували учасників і вибірково розділили їх на дві групи. Одна отримала план тренувань на велосипеді та силові вправи, розраховані на 8 тижнів, а інша виконувала вправи на розтяжку по 10 хвилин щотижня. 86 із 132 зареєстрованих учасників пройшли початкове та фінальне тестування в межах дослідження.

Науковці встановили, що фізична форма покращилася у всіх учасників, проте помітною була різниця у рівні задоволення від тренувань. Екстраверти отримували більше задоволення від інтенсивних вправ, більш нейротичним учасникам були до вподоби домашні заняття легкої інтенсивності.

"Риси особистості – це просто опис того, як люди поводяться в певних ситуаціях. І це значною мірою визначається можливостями їхнього мозку, тим, що вони помічають, на що звертають увагу, що можуть запам'ятати, як швидко можуть реагувати", – розповів CNN одним із керівників дослідження, професор неврології Пол Берджесс.

Особистісні риси також визначали рівень стресу під час тренувань. Згідно з дослідженням, люди з високими показниками нейротизму мали значне зниження рівня стресу у порівнянні з іншими групами.

Вчені сподіваються, що їхні висновки заохотять більшу кількість людей до занять спортом. Особливо з огляду на те, що, згідно з дослідженням, лише 22,5% дорослих і 19% підлітків у всьому світі виконують рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я 150 хвилин фізичної активності на тиждень.

"Зосередившись на типах особистості, медичні працівники зможуть запропонувати "більш персоналізований підхід до фізичних вправ", – сказала Ангеліна Сутін, професорка Університету штату Флорида, яка спеціалізується на вивченні зв'язків між особистістю і здоров'ям.

Раніше ми писали про те, скільки потрібно часу, щоб побачити ефект від заняття спортом.