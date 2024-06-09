Не вірте своїм очам: 10 ілюзій, які "зламають" ваш мозок

Дослідники досі не можуть встановити, чому в деяких випадках людський мозок передає спотворену інформацію

Оптичні ілюзії здатні ввести в оману мозок і змусити бачити речі, яких насправді немає. Науковці використовують такі зображення для того, аби зрозуміти, як люди обробляють візуальну інформацію.

За визначенням the Merriam-Webster оптична ілюзія – оманливе зображення, яке передається зором, інформує LiveScience.

Застереження: деякі зображення можуть викликати відчуття запаморочення.

Блискучий зорепад

Courtesy of Michael Karlovich, Recursia LLC

Ілюзія, яка складається з концентричних багатокутників, які утворюють схожі на вінок візерунки, змушує бачили промені світла. Якщо зображення працює, то людина може спостерігати за підсвічуванням точок перетину між зовнішніми вершинами кожного вікна.

Такий ефект спричинений тим, що мозок сприймає яскраві крапки в точках перетину і намагається поєднати їх уявними променями.

Моя дружина і теща

Публічний домен

На зображенні можна побачити молоду жінку, яка дивиться через праве плече, або старшу, що дивиться прямо перед собою чи вниз.

Уперше дизайн цієї ілюзії з’явився на німецькій листівці в 1888 році, згодом його адаптував карикатурист Вільям Елі Гілл у творі "Моя дружина і моя теща".

У 2018 році дослідники дійшли висновку про те, що вік жінки, яку ви бачите, прямо пов’язаний із вашим віком. Однак аналіз 2021 року показав відсутність зв’язку між віком людини, яка дивиться на зображення, та сприйняттям. Водночас люди схильні використовувати власний вік як критерій оцінки віку жінки, яку бачать.

Сліпота до кривизни

Kohske Takahashi

Ілюзія демонструє, що люди можуть сприймати хвилясту лінію як кутовий зигзаг. На картинці всі лінії мають хвилясту форму, але половина з них виглядає так, наче змінюється у сірій частині зображення.

Професор психології в Університеті Чукіо, що в Японії, задокументував цю ілюзію в 2017 році. Учений вважає, що мозок, ймовірно, має окремий механізм для сприйняття вигнутих і незграбних форм. Відтак ідентифікація кутів може мати пріоритет під час обробки інформації.

Качка чи кролик?

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На неоднозначному зображенні показано одночасно і качку, і кролика. Тварини мають однакові риси, але залежно від того, як дивитися на картинку, можна побачити частини різних істот – качиний дзьоб або кролячі вуха.

Людський мозок інтерпретує інформацію з кількох підказок, тому не здатний бачити обох тварин одночасно. Навіть якщо зображення розташовані поруч, не всі зможуть без додаткового контексту побачити зображення кожної тварини.

Ілюзія Герінга

Fibonacci, CC BY-SA 3.0 DEED,/Wikimedia Commons

На зображенні – дві прямі вертикальні лінії, які ніби згинаються. Це вид геометрично-оптичної ілюзії, про яку німецький фізіолог Евальд Герінг вперше повідомив у 1861 році.

Учений вважав, що мозок бачить дві паралельні лінії вигнутими назовні через те, що переоцінює кут у точках перетину між червоними та синіми лініями.

Також мозок може намагатися візуально передбачити майбутнє, коли ми бачимо подібне зображення, тому що існує затримка між моментом, коли світло потрапляє на сітківку ока, і моментом, коли наш мозок сприймає це світло. У цьому випадку лінії сходяться в точці зникнення в центрі ліній, що змушує наш мозок думати, що ми рухаємося вперед, і тому він намагається передбачити, що станеться далі.

Периферичний дрейф

Paulnasca at English Wikipedia

На картинці можна побачити один із типів оптичних ілюзій – ілюзію аномального руху, яка перетворює статичне зображення на динамічне.

Якщо поглянути на ілюзію, здаватиметься, ніби крапки кружляють чи плавають у воді. Однак як тільки зосередитися на будь-якій конкретній точці, ефект руху має припинитися.

Стіна кафе

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Горизонтальні лінії, здається, згинаються в різних напрямках. Насправді вони прямі і паралельні.

Дослідники не мають точної відповіді на те, чому мозок таким чином інтерпретує зображення. Припускають, ефект пов’язаний із взаємодією між нейронами, що відповідають сприйняття орієнтації зображення.

Назву "ілюзія стіни кафе" дали дослідників з Брістольського університету у Великій Британії, які задокументували ефект бічної стіни кафе в 1970-х роках.

Вимушена перспектива

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На зображенні форсована перспектива змушує мозок сприймати об’єкти так, ніби вони знаходяться набагато ближче або далі, ніж у дійсності. Також ілюзія здатна викривляти розуміння справжніх розмірів об’єктів.

Ілюзія Еренштайна

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Насправді на картинці немає білих кружечків. Мозок заповнює прогалини, утворені на перетині ліній, і сприймає яскравіші кола.

Фізіологічні механізми такого спотворення зображення досі не встановлені.

Ілюзія Мюллера-Лайєра

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Який рядок довший? У цьому прикладі ілюзія змушує лінії виглядати так, ніби вони різні за довжиною. Хоча насправді вони однакові, а різне сприйняття спричиняють хвостики стріл на кінцях ліній, які змінюють ідентифікацію довжини.